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Büyükelçi Kılıç'tan Amerika Diyanet Merkezinde iftar

- Washington Büyükelçisi Kılıç, Amerikalı Müslüman kanaat önderlerini, bazı büyükelçileri, Türk kuruluşlarının temsilcilerini ve çok sayıda konuğu iftar sofrasında buluşturdu

Büyükelçi Kılıç'tan Amerika Diyanet Merkezinde iftar

WASHINGTON (AA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç tarafından Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) verilen iftara, Amerikalı Müslüman kanaat önderleri, bazı büyükelçiler, Türk kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Maryland eyaletinde yer alan DCA'de, Washington Büyükelçiliği tarafından organize edilen, Büyükelçi Kılıç'ın himaye ettiği iftar, Amerikalı Müslümanlarla bölgede yaşayan Türkleri bir araya getirdi.

İftarda, Kılıç ve büyükelçilikte görevli müşavirlerin yanı sıra Tacikistan, Tunus, Çad, Yemen, Pakistan, Burkina Faso, Özbekistan, Filistin, Suudi Arabistan, Afganistan, Somali, Kamerun ve Kazakistan büyükelçileri veya diplomatik temsilcileri hazır bulundu.

İftara ayrıca Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Direktörü Nihad Awad, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal, Zekat Vakfı Başkanı Halil Demir, Suriye-Amerikan Konseyi Direktörü Muhammed Ganem, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) kurucu başkanlarından Günay Evinch, MÜSİAD ABD Başkanı Mustafa Tuncer, Türk Hava Yolları (THY) Washington Müdürü Erkan Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington Temsilcisi Halit Bulut ve DCA Genel Sekreteri Ahmet Aydilek katıldı.

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ABDAmerika Diyanet MerkeziBüyükelçi Serdar KılıçTürkiye'nin Washington Büyükelçiliği
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