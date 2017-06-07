"Büyüme performansımız OECD tahminlerinin ötesinde olacak"

PARİS (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Muhtemelen Türkiye'nin büyüme performansı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tahminlerinin çok çok ötesinde güçlü olacak. Onların tahmini yüzde 3,4'lük büyüme bu sene için. Türkiye'de muhtemelen bu sene yüzde 4,5'e yakın büyüme gerçekleşir." dedi.

OECD'nin yılda bir kez düzenlenen Bakanlar Konseyi toplantısının açılışına katılan Mehmet Şimşek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

OECD'nin bu toplantı marjında yıllık beklenti raporlarını yayımladığını, belirli bir tema üzerinde küresel sorunların tartışıldığını anımsatan Şimşek, bu yıl yayımlanan raporda Türkiye için büyüme tahmininin biraz yükseltildiğini ifade etti. Şimşek, şöyle devam etti:

"Ama muhtemelen Türkiye'nin büyüme performansı OECD tahminlerinin çok çok ötesinde güçlü olacak. Onların tahmini yüzde 3,4'lük büyüme bu sene için. Türkiye'de muhtemelen bu sene yüzde 4.5'e yakın bir büyüme gerçekleşir. Hatta reformlar güçlü bir şekilde devreye girerse biraz daha güçlü olabilir. Orta vadede biz tekrar reformlarla, yüzde 5 ve üzeri bir büyümeyi öngörüyoruz. Dolayısıyla OECD muhtemelen tahminlerini tekrar yukarı doğru revize etmek zorunda kalacak.

Zaten baktığınız zaman bütün uluslararası kuruluşlar son bir buçuk iki ay içerisinde tahminlerini yukarı doğru çekiyorlar. Sebebi de şu: Türkiye'de siyasi istikrar pekişti, belirsizlik azaldı. Şimdi gündemimizde reform var. Çok güçlü bir yatırım, ihracat seferberliği, istihdam seferberliği başlattık. Kredi garanti fonu üzerinden, istihdam teşvikleri üzerinden, ihracat teşvikleri üzerinden ekonomiye çok güçlü destekler verdik."

Büyümenin, şu andaki öncü göstergelere bakıldığında Türkiye'de güçlendiğine işaret eden Şimşek, "Güçlenmeye devam edecek ve muhtemelen OECD ve diğer uluslararası kuruluşları pozitif bir şekilde şaşırtacak." diye konuştu.





- Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması





Bugün çifte vergilendirme konusunda önemli bir anlaşma imzalanacağı hatırlatılarak, bu anlaşma konusundaki görüşlerinin sorulması üzerine Şimşek, dünyada üç bin civarında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması bulunduğuna dikkati çekti.

Özellikle, Türkiye'nin G-20 dönem başkanlığı döneminde çok önemli, çifte vergilendirmemeyi ve kar aktarımını engelleyen, bir çerçeve anlaşma ortaya çıktığını vurgulayan Şimşek, bugün 68 ülkenin imzalayacağı anlaşmayla, Türkiye'nin de 88 ülkeyle var olan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasını teker teker değiştirmek yerine, yeni bir çerçeve anlaşma imzalanacağını kaydetti. Şimşek, şöyle devam etti:

"Yani 3 bin çifte vergilendirme anlaşmasını değiştirecek bir anlaşma. Peki ne yapacağız? Bir kere matrah aşındırmasını ve kar aktarımını, bir anlamda çifte vergilendirmemeyi ortaya çıkartan durumu engelleyecek önemli düzenlemeleri bu çifte vergilendirme anlaşmasına aktaracağız. Böylece, çok uluslu şirketlerin vergi kaçırmasını veya vergiden kaçınmasını engelleyecek çok önemli bir uluslararası işbirliğini içeren, vergi alanında OECD'nin tabii ki bütün bu hazırlıklarını yaptığı ama bizim de G-20 dönem başkanlığımızda somutlaştırılan önerilerin hayata geçirilmesini sağlayacağız. Özetle bundan sonra gerek bireylerin gerekse çok uluslu şirketlerin vergiden kaçınmalarının, vergi kaçırmalarının ciddi bir şekilde önüne geçecek çok önemli bir anlaşma hayata geçmiş olacak."

Başbakan Yardımcısı Şimşek, OECD konferans merkezinde bugün yapılacak ve ana konuşmacı olarak katılacağı, "İnsanların ve şirketlerin açık ve dijital bir ortamda gelişmelerinin sağlanmasına yönelik politikalar" konulu panele ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Dünyada bugün esas tema biliyorsunuz 'sanayi 4.0.' Yani dördüncü sanayi devrimi. Burada otomasyondan, dijitalleşmeden, yapay zekadan, nesnelerin internetine kadar birçok, çok önemli trendler var. Bu trendler hem bireyler açısından hem ülkeler açısından hem şirketler açısından hem sektörler açısından yıkıcı etkilere sahip. Bugün bu çerçevede aslında OECD'de, daha kaliteli yaşam için, gelir dağılımındaki adaletsizliklerin azaltılması için, bu yeni trendlerin, yani dördüncü sanayi devriminin olumsuz etkilerini sınırlamak için neler yapılmalı? Hangi yapısal reformlar yapılmalı? Bunu tartışacağız. Şirketlerin, bu yeni dijital dünyada, yani otomasyonun arttığı bu dünyada, yani özellikle de KOBİ'lerin bu gelişmelerden daha az etkilenmesi için, bu süreçten güçlenerek çıkması için ne tür reformlar yapılmalı? Türkiye'de biz ne yapıyoruz? Onu anlatacağız."





- "Burada esas mesaj şu: Türkiye'de belirsizlik azaldı"





Fransız iş çevreleri ile yarın yapacağı görüşmeye ilişkin soru üzerine Şimşek, birçok önemli şirketle, Türkiye'de yatırımları olan ve yatırım yapmayı planlayan şirketlerle bire bir toplantı yapacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada esas mesaj şu: Türkiye'de belirsizlik azaldı. Türkiye'de güçlü bir siyasi istikrar var. Artık reformlara odaklanacağız. Büyüme güçleniyor. Daha da tabii ki hızlanacak. Türkiye'nin temelleri sağlam. Bozulan algı ile gerçeklik arasında çok büyük farklar var. Türkiye'nin gerçekliği algısından çok çok daha güçlü.

Orta ve uzun vadeli bir perspektifle bakarsanız, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne entegrasyonu sürecinde bir irade eksikliği yok. Biz Avrupa Birliği ile gümrük anlaşmasını upgrade edeceğiz. Yani hem kamu alımlarını, hizmetlerini ve tarımı da içerecek şekilde, çok daha hızlı şekilde, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne entegrasyonunu sağlayacak önemli bir anlaşma müzakere edeceğiz ve inşallah 2018'de de bu müzakereleri tamamlarız.

Dolayısıyla Türkiye halen fırsatlar ülkesi, Türkiye'nin önü açık. Türkiye şimdi satın alma gücü paritesi ile dünyanın en büyük 13'üncü ekonomisi, Avrupa'nın en önemli büyüme motorlarından bir tanesi. Onun için gelin siz de Türkiye'nin bu kalkınmasında, büyümesinde siz de hissedar olun, siz de Türkiye'ye yatırım yapın. Böylece Türkiye'de istihdam artsın, Türkiye'de yatırımlar, büyüme ve tabii ki ihracat artsın."

Şimşek, yarın sabah ayrıca OECD'de teşkilata yeni üyelerin alınmasını da konuşacaklarını, birçok ülkenin OECD'ye üye olmak istediğini belirtti.