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"Büyüme rakamları 2018 için iyimserliği artırıyor"

- TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan: - "(Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamları) Bu değerler, 2018 yılı için daha iyimser tahminlerde ve beklentilerde bulunmamızı kolaylaştıracak"

İSTANBUL (AA) - Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, Türkiye'nin ikinci çeyrekte elde ettiği yüzde 5,1'lik büyümenin 2018 yılı için daha iyimser tahminlerde ve beklentilerde bulunmalarını kolaylaştıracağını bildirdi.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'nin kaydettiği yüzde 5,1'lik büyümede asıl dikkate değer noktanın, sanayi sektörünün toplam katma değerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,3 artması olduğunu belirtti.

Güçlü ekonominin üretken bir sanayi temeline oturması gerektiğini vurgulayan Doğan, sanayi sektörü katma değerinin bu çeyrekte artmasının da umut verici bir gelişme olduğunu kaydetti.

TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan, "Bu değerler 2018 yılı için daha iyimser tahminler yapmamızı ve beklentilerde bulunmamızı kolaylaştıracak." ifadelerini kullandı.



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