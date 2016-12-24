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Buzağı 'Kadife'yi evinde besliyor

Rizeli Leyla Çelik, annesi doğum sırasında ölen ve "Kadife" adını verdiği buzağıya çocuğu gibi bakıyor

Buzağı 'Kadife'yi evinde besliyor

RİZE (AA) - Rizeli Leyla Çelik, doğum sırasında annesi ölen ve "Kadife" adını verdiği buzağıyı evinde besliyor.

Babasının vefatı sonrası yaşadığı İstanbul'u terk eden Çelik, memleketi Rize'nin İyidere ilçesindeki annesinin yanına yerleşti.

Burada beslediği "Hanımkız" isimli ineğinin, 15 gün önce yavrusunu dünyaya getirirken can vermesinden büyük üzüntü duyan Çelik, "Kadife" adını verdiği buzağının bakımını üstlendi.

"Kadife"ye bir süre ahırda bakan Çelik, soğuk nedeniyle hastalanması üzerine buzağıyı evinde beslemeye başladı.

Bez bağlıyor, parfüm sıkıyor

Yaklaşık 10 gündür evinde baktığı buzağıya iğne yapan ve biberonla süt veren Çelik, ördüğü elbiseyi giydirdiği "Kadife"nin altına bez bağlıyor, zaman zaman güzel kokması için parfüm sıkıyor.

Evde Çelik'in peşinden ayrılmayan "Kadife" ise yatağına yatırılınca sakin şekilde uyumaya başlıyor.

"Yemeğini yiyor ve zıplıyor"

Çelik, doğumda annesinin ölmesinin ardından buzağının yetersiz beslenme ve soğuk hava nedeniyle hastalandığını belirtti.

Bunun üzerine veterinerden yardım istediğini ifade eden Çelik, "Veteriner, yalnız bulunduğu ve annesinin kanadı altında olmadığı için üşüttüğünü ve tedavi olması gerektiğini söyledi. Antibiyotik ve iğne tedavisi verdi. Üşüdüğü için eve aldım, burada yatak yaptım. Düzenli olarak iğnelerini yaptım. Son iğnesini dün vurdum. Şimdi sağlığı yerinde. Yemeğini yiyor ve zıplıyor." dedi.

"Günde iki makine çamaşırı var"
Eve aldıkları ilk zamanlarda buzağının çok rahat olmadığını aktaran Çelik, "Eve ve bize alışınca oldukça rahatladı. Tedirgin bakışları vardı. Şimdi hep burada yaşayacak gibi rahat tavırları var. Bez aldım. Gündüzleri bez takıyorum. Gece daha çok yatacağı yeri havlu ve büyük poşetlerle muhafaza ediyorum. Bize hiçbir sıkıntı vermiyor. Günde iki makine çamaşırı var. Plaj havlularım var çok sayıda, altına seriyorum. Hiçbir sıkıntımız yok. Kendi evladımız olsa bu kadar içimize sinerdi." ifadelerini kullandı.

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