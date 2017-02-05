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Buzla kaplı göle daldılar

Aralarında su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile AFAD balık adamlarının da bulunduğu 20 kişi, Sivas'ta yüzeyi buzla kaplı Tödürge Gölü'nde tüplü dalış yaptı.

Buzla kaplı göle daldılar

SİVAS (AA) - Sivas'ta aralarında su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibinin de bulunduğu 20 dalgıç, Sivas'ta yüzeyi buzla kaplı Tödürge Gölü'nde tüplü dalış gerçekleştirdi.

AFAD balık adamlarının da katıldığı etkinlikte, gölün yüzeyindeki buz tabakası hızarla kesildi. Açılan boşluktan Tödürge Gölü'ne gruplar halinde dalış yapan balık adamlar, giydikleri özel kıyafetlerle, sıfırın altında 3 derecedeki suda yaklaşık beşer dakika kaldı.

Dalgıçlar, su altı kamerasıyla dalışlarını görüntüledi.

Buz altı dalışının bu sporda alternatif olduğunu dile getiren Ceylan, şunları kaydetti:

"Özellikle buzun çok egemen olduğu Avusturya'da çok kullanılan bir dalış. Dünyada birçok Avrupalı dalgıç, Avusturya'ya gidiyor. Avusturya'da, Alpler'in arasındaki göletlerde dalış okulları var. Dalış, Türkiye'de de yayılıyor. Diyarbakır'da, Van'da dalış kulüpleri var. Dalış derken insanların aklına hep deniz geliyor. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de 125 bin, denize kıyısı olmayan Avusturya'da 750 bin lisanslı dalgıç var."

Sivas İl Afet ve Acil Durum Şube Müdürü Alparslan Güler de buz altı dalış eğitimini her yıl yaptıklarını söyledi.

Ülkede buzda gezen kişilerin suya düşmesi gibi kazaların yaşandığına dikkati çeken Güler, "Bu tür kazalarda arama kurtarma ekipleri müdahale etmekte. Bu açıdan buz altı dalışları çok önemli." diye konuştu.

Muhabir: Serhat Zafer-Muzaffer Akyüz

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SivasSu Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin CeylanTödürge GölüTürkiye
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