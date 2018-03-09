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"Buzun En Hızlıları" belli oluyor

- Red Bull Crashed Ice’ta şampiyon Kanada’nın Edmonton şehrinde cumartesi günü gerçekleştirilecek yarışla belli olacak

İSTANBUL (AA) - Her yıl dünyanın en iyi buz patencilerinin bir araya gelerek yarıştığı Red Bull Crashed Ice’ta şampiyon Kanada’nın Edmonton şehrinde cumartesi günü gerçekleştirilecek yarışla belli olacak.

Red Bull açıklamasına göre, Ice Cross Downhill Dünya Şampiyonası’nda Red Bull Crashed Ice’ın dördüncü ve son ayağı Kanada’da, Alberta Eyaleti’nin başkenti Edmonton’da düzenlenecek.

Büyük heyecana sahne olacak yarışta şampiyon da belli olacak. Erkeklerde Scott Croxall, son iki senenin şampiyonu Cameron Naasz ve Marco Dallago, kadınlarda da Amando Trunzo ve Jacquilene Legere son yarışa önde giriyor. ABD’li Trunzo, Kanada’daki yarışı ilk 8’de bitirirse kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşacak. Croxall da kendi seyircisinin önünde başarılı olması halinde üç sene önce yaşadığı şampiyonluğu taçlandıracak.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Red Bull Crashed Ice’ta dünyanın en yetenekli buz patencileri bir araya gelerek, binlerce metrekare donmuş su ile oluşturulan eğimli pistten aşağıya kayıyor ve rakiplerini geride bırakmak için sınırları zorluyor. Sporcuların yaklaşık 80 km/s hıza çıkabildiği yarışta itmek, çekmek, dirsek atmak gibi sportmenlik dışı hareketler haricinde, patencilerin rakibin önüne geçmek için her şey serbest.

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Red Bull
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