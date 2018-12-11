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"Buzun En Hızlıları" Japonya’da nefes kesti

- Her yıl dünyanın en iyi buz patencilerinin bir araya gelerek yarıştığı sıra dışı etkinlik Red Bull Crashed Ice’ta heyecan Japonya’da başladı - Tarihte ilk kez Asya Kıtası’na uğrayan Red Bull Crashed Ice’ın ilk ayağını erkeklerde ABD’li Cameron Naasz, kadınlarda ise Amanda Trunzo kazandı

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İSTANBUL (AA) - Her yıl dünyanın en iyi buz patencilerinin bir araya gelerek yarıştığı sıra dışı etkinlik Red Bull Crashed Ice’ta heyecan Japonya’da başladı.

Red Bull açıklamasına göre, dünyanın en iyi ve cesur buz patencilerinin yokuş aşağı pistte müthiş bir hızla yarıştığı Red Bull Crashed Ice’ta sezon Japonya’da başladı. Yokohama’da yaşanan heyecanda 80 km/s hıza ulaşabilen birbirinden hızlı buz patencileri, yarışı en önde bitirmek için mücadele etti.

Tarihte ilk kez Asya Kıtası’na uğrayan Red Bull Crashed Ice’ın ilk ayağını erkeklerde ABD’li Cameron Naasz, kadınlarda ise Amanda Trunzo kazandı.

Meşhur Yokohama Körfezi Köprüsü yakınına inşa edilen 350 metrelik yapay buz pistinde gerçekleşen mücadelede erkeklerde ikinci 2012 şampiyonu Kanadalı Kyle Croxall, üçüncü ise ABD’li Maxvell Dunne oldu.

Son şampiyon Scott Croxall çeyrek finalde yarışa veda etti. 29 yaşındaki sporcu ABD’li Cameron Naasz yarış sonunda, "Herkes bu yaz çok sıkı çalıştı. Japonya yarıştığımız diğer yerlere göre oldukça sıcaktı ve biz bu sıcaklığa alışık değiliz. Asya'da yarışmak harika bir duyguydu. Herkes çok sıcakkanlıydı. Ben de bu sezona çok iyi başladım. Tekrar dünya şampiyonu olmayı çok istiyorum." ifadelerini kullandı.


- Red Bull Crashed Ice’ta ikinci yarış 2 Şubat’ta Finlandiya’da

Kadınlarda ise Trunzo’yu yine Kanadalı Jacqueline Legere ve Myriam Trepanier takip etti. Japon Junko Yamamoto ise kendi seyircisi önünde yarışı altıncı sırada tamamladı. Red Bull Crashed Ice’ta ikinci yarış 2 Şubat’ta Finlandiya’da gerçekleştirilecek. Red Bull Crashed Ice’ta dünyanın en yetenekli buz patencileri bir araya gelerek, binlerce metreküp donmuş su ile oluşturulan eğimli pistten aşağıya kayıyor ve rakiplerini geride bırakmak için sınırları zorluyor. Sporcuların yaklaşık 80 km/s hıza çıkabildiği yarışta itmek, çekmek, dirsek atmak gibi sportmenlik dışı hareketler haricinde, patencilerin rakibin önüne geçmek için her şey serbest.

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Anahtar Kelimeler:
Cameron NaaszRed Bull
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