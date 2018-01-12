BYEGM Yerel Medya Buluşmaları

İZMİR (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Batı medyası, ülkemiz basınının 15 Temmuz'da sergilediği net tavırdan çok büyük dersler çıkarmalıdır. Neyin haber değeri var, neyin yok, gelsinler bu ülkenin sağduyulu medya mensuplarından öğrensinler." dedi.

Çavuşoğlu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından bir otelde düzenlenen "Yerel Medya Buluşmaları"nda, yoğun mesai harcayarak görevlerini fedakarca sürdüren gazetecilere teşekkür etti.

Medyanın önemine dikkati çeken Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, yerel medyanın, şehri, semti, mahalleyi ve sokağı sayfalarına taşıma gücü olduğunu söyledi.

Yakın geçmişte büyük gazetelerin tirajını, kendi şehirlerinde geçen yerel gazeteler bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Üstelik bunun önüne geçebilmek için büyük gazetelerin çabaları da olmuştur. Kimi zaman kadroların neredeyse tamamı transfer edilmiştir ama yerel olmayı, insanlarının arasında kalmayı başaran o gazeteler sarsılmamıştır. Günümüzde imkan ve şartlar değişti. Yerelle ulusal arasında uçurum var. Bu toplantıların maksadı, birlikte bu durumun nedenlerini ve çözümlerini bulmak ve mümkün olduğunca hızlıca hayata geçirmektir. Yerel medya ne kadar güçlü ve etkili olursa, ülkenin siyaseti, hizmet sektörü, sosyal hayatı ve sporu o derece güçlü olacaktır."

- Yerli ve milli tavır

Hakan Çavuşoğlu, medyanın, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çok önemli rol üstlendiğine işaret etti.

Milletin 15 Temmuz'da tarihe yeni bir bağımsızlık destanını daha not düştüğünü anlatan Çavuşoğlu, "Burada değerli basın mensuplarının hakkını da teslim etmeden geçmeyelim. Medyamız, 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızın meydanlara davetini milletimize ulaştırarak, tamamen bağımsız, tamamen yerli ve tamamıyla milli bir tavır sergilemiştir. Tüm dünya o gece yalan, iftira ve çarpıtma yerine doğru ve güvenilir bilgilere yer verdiği zaman, medyanın demokrasiyi nasıl güçlü kıldığını görmüştür." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, 15 Temmuz'da milli bir duruş sergileyen medyanın, mesleğin onuruna yaraşır şekilde görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini belirtti.

Türk medyasının 15 Temmuz'daki tutumuyla Batı medyasına önemli bir ders verdiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Batı medyası, ülkemiz basınının 15 Temmuz'da sergilediği net tavırdan çok büyük dersler çıkarmalıdır. Neyin haber değeri var, neyin yok, gelsinler bu ülkenin sağduyulu medya mensuplarından öğrensinler." şeklinde konuştu.

Darbenin bertaraf edilmesinin ardından dünyanın pek çok bölgesinden basın mensuplarının heyetler halinde Türkiye'ye davet edildiğini anımsatan Hakan Çavuşoğlu, "Tarihe ve Milli Birliğe Tanıklık" programı kapsamında 27 ülkeden 75 gazetecinin 15 Temmuz'da saldırıya uğrayan medya gruplarını ziyaret ettiğini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, darbe girişiminin birinci yıl dönümünde de 53 ülkeden 340 gazetecinin Türkiye'de ağırlandığını da sözlerine ekledi.

Yerel medya temsilcilerinin taleplerini ve dileklerini ilettiği toplantı, daha sonra soru-cevap bölümüyle devam etti.

Toplantıya, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, AK Parti İl Başkanı Bülent Delican, yerel ve ulusal medya çalışanları ile diğer ilgililer katıldı.

- Sarı basın kartlarının iadesi

Bu arada, BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca, toplantı öncesinde basın mensuplarının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Mor beyin" yazılımı mağduru gazetecilerin basın kartlarına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Kimseyi mağdur etmek istemediklerini dile getiren Akarca, "Savcılıklar bize, telefonuna ByLock'un istem dışı atıldığı kişilerin listesini ulaştıracak. Kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz, sarı basın kartlarını iade edeceğiz. Genel mağduriyet sayısının bin civarında olduğu düşünülüyor. Bunların kaç tanesinin sarı basın kartı taşıdığını bilmiyoruz. Bu liste geldiği zaman ortaya çıkacak. Tümünün tekrar sarı basın kartılarına kavuşması için komisyonda görüşüceğiz ve sarı basın kartlarını iade edeceğiz." dedi.