BYEGM'den anlamlı yeni yıl tebriği

ANKARA (AA) - Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), Fetullahçı Terör Örgütünce (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında atılan bombalar nedeniyle TBMM'nin yıkılan duvarlarından alınan taşları, "Türkiye'nin demokrasiye bağlılığının simgesi" olarak, yılbaşı tebrik kartlarıyla dünyanın dört bir yanına gönderdi.

BYEGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İngilizce ve Türkçe hazırlanan yeni yıl tebrik kartının kapağında, Meclisin bombalanan duvarlarının fotoğrafı ve yıkılan duvarı oluşturan mermerlerden düşen küçük bir parça ile "Terör insanlık suçudur" ifadesi yer alıyor.

Genel Müdür Mehmet Akarca imzalı tebrikte, "Türk halkı 15 Temmuz 2016'da demokrasisine canı pahasına sahip çıktı. FETÖ mensubu teröristler tarafından bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi duvarlarından kopan bu mermer parçası, Türkiye'nin demokrasiye bağlılığının bir simgesi olarak size armağan edilmektedir. Demokrasi içinde mutlu yıllara." dileğine yer veriliyor.

Kutlama kartlarının arka yüzünde yer alan "kare kod" aracılığıyla ise mermer parçalarının Meclisin bombalanan duvarına ait olduğuna dair Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu tarafından verilen sertifikaya ulaşılması sağlanıyor.

- 4 bin kart basıldı

BYEGM'nin 4 bin adet basılan yeni yıl kartları, Washington, New York, Paris, Londra, Bakü, Brüksel, Taşkent ve Saraybosna'nın da aralarında bulunduğu şehirlerdeki 18 basın müşavirliği aracılığıyla o ülkelerin üst düzey yöneticilerine ve Avrupa Parlamentosunun tüm üyelerine ulaştırıldı.

Kartlar ayrıca Türkiye'deki büyükelçiliklere, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve tüm bakanlıklara, 81 ilin valiliğine, belediye başkanlıklarına, sivil toplum kuruluşlarına, üniversite rektörlerine, basın yayın il müdürlerine gönderildi.

- "Büyük ihaneti asla utturmayacağız"

Açıklamada yeni yıl tebrik kartlarıyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Akarca, Türkiye'nin 15 Temmuz'da teröre ve darbeye karşı tüm dünyaya örnek olacak bir duruş sergilediğini belirtti.

"O gece verdiğimiz şehitleri, tankların ve yaylım ateşinin önünde göğsünü siper eden Türk halkını, ortaya koydukları iradeyle halkı yüreklendiren kahraman Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızı, Kurtuluş Savaşı'nda bile dokunulmayan Gazi Meclis'i harabeye çeviren büyük ihaneti asla unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullanan Akarca, kartları da bu nedenle hazırladıklarını kaydetti.