BYEGM'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine kınama

ANKARA (AA) - Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden (BYEGM) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin kadın kolları tarafından düzenlenen etkinlikteki konuşmasına ilişkin, "Sahteciliği ortaya çıkaran basın kuruluşlarına karşı 'darağacı-urgan' söylemiyle tehditler savurması, öncelikle demokrasinin özüne yapılmış doğrudan bir ihanettir" değerlendirmesi yapıldı.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Türkiye'yi yurt içi ve yurt dışında, her fırsatta ve her platformda, sözde ifade özgürlüğü savunucusu kisvesine bürünerek şikayet edenlerin, terör örgütlerinin propagandasını 'gazetecilik faaliyeti' olarak lanse etmeye çalışarak savunanların, sahteciliği ortaya çıkaran basın kuruluşlarına karşı 'darağacı-urgan' söylemiyle tehditler savurması, öncelikle demokrasinin özüne yapılmış doğrudan bir ihanettir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Merhum Menderes'i, merhum Hasan Polatkan'ı, merhum Fatin Rüştü Zorlu'yu zalimce idam eden, 7 Haziran seçimi öncesi 'bazı medya kuruluşlarına el koyacakları' açıklamalarını fütursuzca yapan bu malum zihniyet aradan geçen bunca zamana rağmen belli ki demokrasiyi 'darağacı ve zorla el koymak' olarak algılamaya devam etmektedir.

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadeleyi rahat koltuklardan TV izleyerek değil, 'kelleyi koltuğa alarak' veren yerli ve milli kahraman basınımız bu tip tehditlerden yılmayacak, palavraya karnı tok milletimizin yanında, tüm gerçekleri dile getirerek yer almaya devam edecektir."

Açıklamada ayrıca, saygın medya kuruluşlarına yöneltilen bu tip "pervasızca tehditlerin" bir kez daha kınandığı bildirildi.

- Kılıçdaroğlu'nun sözleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda, şu sözleri sarf etmişti:

"Havuz medyası, buradan onlara da seslenmek istiyorum. Bu Rıza Sarraf'ı televizyona çıkardılar. Arkasına Türk bayrağını koydular. Yani Türk bayrağını fon olarak kullandılar. Bir sahtekarın arkasına, Türk bayrağını fon olarak kullanan havuz medyasını şiddetle kınıyorum. A Haber'i de kınıyorum A televizyonunu da kınıyorum. Bu sahtekarı, şarlatanı hiç utanmadan televizyona çıkaracaksınız, hiç utanmadan arkasına Türk bayrağı koyacaksınız. Hiç utanmadan bir de tweet atıyorlar 'Rıza Sarraf'a şeref madalyası takmalıydık'. Buyur tak bakalım. Şeref madalyasını nereye takacaksın? Ama ben senin boynuna neyi takacağımı çok iyi biliyorum. Sen vatan hainisin. Bir sahtekara, kendini bilmeze, şarlatana, rüşvetçiye Türk bayrağını fon olarak kullandırtamazsın. Kullandırtan adam vatan hainidir. Açık ve net söylüyorum, vatan hainidir."