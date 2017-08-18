"ByLock güvenli bir program, tespit edemezler"

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in avukatları ile örgütün sözde "Yargıtay imamı" olduğu öne sürülen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de aralarında bulunduğu 52 avukat hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından müşteki Ersin Ortaç'ın beyanları alındı. Sanıklardan Kuseyri ile adı örgütün "Yargıtay imamı" olarak iddianamede adı geçen Mehmet Demir'i İstanbul Küçükçekmece Adliyesi'ndeki bir soruşturmadan tanıdığını ve hakkında daha önce de suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Ortaç, Demir'in adını "Yargıtay imamı" olarak duyduğunu kaydetti.

Tanık olarak dinlenen Kerim Akbaş da iddianamede, "Yargıtay imamı" olduğu belirtilen sanık Mehmet Rasim Kuseyri hakkında beyanlarda bulundu. Gazetecilik yaptığını söyleyen Akbaş, kendisine Kuseyri'nin FETÖ ile iltisaklı olduğuna dair belgeler geldiğini, bunun üzerine Kuseyri ile görüşerek haber yapmak istediğini ancak ilerleyen süreçte Kuseyri'nin tutuklanmasının ardından haber yapmaktan vazgeçerek bildiklerini kolluk kuvvetleriyle paylaştığını kaydetti.

- ByLock'u FETÖ şüphelisi polis yüklemiş

Hakkında başka bir FETÖ soruşturması devam eden, bu dosya kapsamında da tanık olarak ifade veren Murat Ç, kapatılan Hukuk ve Hayat Derneğine üye olduğunu, derneğe 17-25 Aralık sürecine kadar farklı görüşlerden avukatların gelip gittiğini dile getirdi. Murat Ç, ilerleyen zamanda avukat olmayan kişilerin sohbetlere gelmeye başladığını ve derneğin FETÖ ile yakın hale geldiğini kaydetti.

Derneğe gelen sanıkların isimlerini mahkemeyle paylaşan tanık Murat Ç, firari sanıklardan Mehmet Kasap'ın 17-25 Aralık'tan sonra başlatılan FETÖ soruşturmalarındaki şüphelileri savunmak için şahısları kendisine gönderdiğini ifade etti. Murat Ç, bu kapsamda, 2010 KPSS soruşturmalarında ve kamu görevinden ihraç edilen FETÖ'cülerin avukatlığını üstlendiğini aktararak, avukatlık ücretini alamadığı sanıkların parasının bir kısmını da Kasap'ın yönlendirmesiyle firari sanık Ali Yıldız'dan tahsil ettiğini ifade etti.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock hakkında bilgisi sorulan tanık Murat Ç, kendisinin de ByLock kullanıcısı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"2014 Mart ayı gibi dernekten gönderilen meslekten ihraç edilmiş şüpheli polisler vardı. O şahıslardan biri istihbarat daire başkanlığından bir polisti. Bana, 'ByLock güvenli bir program, tespit edemezler, buradan görüşelim. Dava dilekçesiyle ilgili şeyleri konuşuruz' dedi. H.K. diye biriydi. Hatırladığım kadarıyla telefonumu ona verdim, programı o indirdi. Ben o tarihte programı WhatsApp gibi bir program diye düşündüm."

Duruşmaya, verilen öğle arasının ardından devam ediliyor.