ByLock kullanan emniyet mensupları yargı karşısında

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme sistemi "ByLock"u kullandıkları belirlenen 21 eski emniyet mensubunun yargılanmasına başlandı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Duruşmada, kimlik tespiti ve iddianamenin özetlenmesinin ardından sanıkların savunmasına geçildi.

Bulunduğu Karabük Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren eski emniyet mensubu sanık Ali Temel, FETÖ'ye bağlı herhangi bir okulda okumadığını ancak fen lisesine hazırlanırken örgütün eğitim kurumlarından olduğu anlaşılan Körfez Dershanesine gittiğini anlattı.

Sonrasında polis kolejini kazanarak burada eğitim gördüğünü, aynı zamanda Gazi Üniversitesinde İktisat bölümünü okuduğunu belirten Temel, "Üniversitede çeşitli sosyal gruplardan insanlar mevcuttu. Fetullahçılardan da arkadaşlarım oldu ama sadece o değil, Süleymancılardan da vardı, başka gruplardan da vardı. Ancak bunlarla hiyerarşik bir ilişkim olmadı. Bu kişilere, herhangi bir kuruma bağış yapmadım, Bank Asya’da hesabım yok." dedi.

Ankara Çevik Kuvvette üç yıl komiser yardımcılığı yaptıktan sonra dönemin Ankara Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz'ın oluruyla İstihbarat Şubeye atandığını ifade eden Temel, sonrasında ise Esenboğa'da görev yaparken ihraç edildiğini söyledi.

Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp'in "Görevi sırasında aldığı 154 maaş taltifi"ni sorduğu Temel, "Benim devrelerimden bu sayının çok üzerinde alanlar da var, altında alanlar da var. Bu, banka promosyonu kadar para. Abartılacak bir para değil. Taltif parası kıdemle alakalı bir şey." yanıtını verdi.

"Adına kayıtlı telefonda ve evine bağlı internet verilerinde 'ByLock' programının tespit edildiğinin" hatırlatıldığı Temel, "ByLock indirmedim, kullanmadım. Neden bu kayıtlarda çıktığını bilmiyorum." karşılığını verdi.

- "Mahkeme ortamını görmek istedim"

Temel, görücü usulüyle evlendikleri eşinin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okulda öğretmen olduğunu belirtti. Mahkeme Başkanı Alp, sanığa "UYAP kayıtlarına göre eşi hakkında da bir FETÖ soruşturmasının olduğunu" söyledi.

"17/25 Aralık'tan sonra haklarında yasal işlem yapılan emniyet görevlilerine destek için İstanbul'da bulunduğunuz yönünde iddialar var. Bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusuna Temel, "O tarihlerde İstanbul'daydım. Devre arkadaşlarımın eşlerini de ziyaret ettim. Mahkeme, savcılık ortamı nasıl onu görmek için gittim. Çağlayan Adliyesi’ne gidilmesiyle ilgili emniyet müdürü idari soruşturma yaptırdı, müfettişler herhangi bir şey bulamadı." cevabını verdi.

"Ev aramanızda bulunan 1 doları açıklar mısınız?" sorusu üzerine Temel, "Bu 1 dolar benim çocuklarımın oyuncak dolabının içinde bulundu. Benim iki çocuğum var. Babaanneleri iki çocuğuma da birer dolar vermişti. Birini çocuklar dolaba koymuş, diğerinin nerede olduğunu bilmiyorum. Ben şahsiyetimi, kişiliğimi 1 dolara satacak kadar alçak değilim." dedi.

"Hesabındaki para hareketlerinin" sorulduğu Temel, emniyetteki arkadaşlarıyla yaptıkları gün kapsamında, para yatırıp çekme gibi çeşitli para hareketlerinin olduğunu söyledi.

- "Kimse Yok Mu Derneğine bağış"

Sanık Ayhan Köse de FETÖ okullarına gitmediğini, yutlarında kalmadığını ifade ederek, 15 yıla yakın personel daire başkanlığında çalıştığını anlattı.

FETÖ ile bağlantılı "Kimse Yok Mu Derneği"ne bir kez yardımda bulunduğunu belirten Köse, "Rahmetli annemin hatırına bir miktar bağış yaptım, böyle olduğunu bilseydim yapmazdım." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Alp'in, "Bank Asya'daki hesaplarını" sorduğu Köse, "Yurt dışındaki amcamın kira gelirlerini Bank Asya'ya yatırıyordum. Ayrıca kendi birikimlerimi de dini hassasiyetimden dolayı faizsiz bankacılık yaptıkları için Bank Asya'da değerlendirdim. Böyle olduğunu bilseydim yatırmazdım." yanıtını verdi.

"Telefonunda FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi ByLock'un çıktığının" anımsatıldığı Köse, "Kesinlikle böyle bir program indirmedim" karşılığını verdi.

- "Atıl durumda duran bir kaset"

"Ev aramanızda elebaşı Fetullah Gülen'e ait bir kaset bulundu. Bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine Köse, "Atıl durumda, çekmecelerin içinde bulunan bir kaset. 90’lı yıllarda camilerde dağıtılmıştı." dedi.

FETÖ'nün emniyet imamı Osman Hilmi Özdil'le görüşmelerinin sorulduğu Köse, "Ben bu şahısla görüşmedim. Bir sigorta şirketini aramıştım. Görüşmem bu kapsamda oldu." cevabını verdi.

Sanık Burhanettin Alparslan İkiz de FETÖ’ye bağlı hiçbir eğitim kurumunda eğitim almadığını, meslek hayatına 1997'de polis akademisinden mezun olarak başladığını anlatarak, 2005-2008 arasında Almanya'da güvenlik ataşesi olarak görev yaptığını, personel şubede ve TBMM'de çalıştığını anlattı.

- "16 bin 103 dolar çektim"

"Telefonunda ByLock bulunduğunun tespit edildiğinin" hatırlatıldığı İkiz, bu programı kesinlikle kullanmadığını iddia etti.

"Darbe girişiminin ardından bir bankada bulunan 16 bin 103 doları neden çektiğinin ve evinde bulunan 1 dolarların" sorulduğu İkiz, "18 Temmuz sabahı iş yerimden çağrılıp, açığa alındığım tebliğ edildi. Bunun üzerine gidip 19 Temmuz'da bu parayı çektim. Borçlarımı dağıttıktan sonra evde 103 dolar kaldı. Evde bulunan 1 dolarlar bundan kaynaklandı. Bunları banka dekontumdan görebilirsiniz." yanıtını verdi.

Duruşma, sanık savunmalarıyla öğleden sonra devam edecek.