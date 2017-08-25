ByLock kullanan eski emniyet mensupları hakim karşısında

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme sistemi "ByLock"u kullandıkları belirlenen ve aralarında eski Yozgat Emniyet Müdürü Bekir Akarsu'nun da bulunduğu 20 eski emniyet mensubunun yargılanmasına başlandı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı. Duruşmaya, sanıklardan altısı Dinar, biri ise Salihli cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla iştirak etti.

Duruşmada, kimlik tespiti ve iddianamenin özetlenmesinin ardından sanıkların savunmasına geçildi.

Mahkeme Başkanı, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen sanıkların "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla haklarında dava açıldığını hatırlattı.

Sanıklardan Abdullah Savaş, istihbarat şubeden komiser olarak görev yaptığını, meraktan dolayı 2014'te ByLock indirdiğini ancak kullanmadığını savundu. Savaş, "ByLock'a nasıl bir şey diye baktım, indirdim ama kullanmadım. Beraatımı ve tahliyemi istemiyorum, gerçekler ortaya çıksın." dedi.

"FETÖ imamı" olduğu öne sürülen sanık Hacı Mustafa Yılmaz da Kültür Bakanlığında memur olduğunu ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini istedi.

Eski Yozgat Emniyet Müdürü Bekir Akarsu da "ByLock" kullanmadığını iddia etti. Kullanıcı adı ve şifresinin eşinin adı ve doğum tarihi olduğunun hatırlatılması üzerine ise Akarsu, isim ve doğum tarihinin eşine ait olduğunu kabul etti.

Akarsu, 27 yıllık meslek yaşamı boyunca 644 taltif ve 6 takdir aldığını, suçsuz olduğunu savunarak, tahliyesini talep etti.

Diğer sanıklar da haklarında iddiaları reddederek, tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 6 Kasım 2017'ye bırakıldı.