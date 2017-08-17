ByLock kullanan eski emniyet mensuplarının tahliye talebine ret

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 21 eski emniyet mensubunun yargılandığı davada, sanıkların tahliye talebi reddedildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada sanık savunmalarının alınmasına devam edildi.

Sanık Übeyit Üste savunmasında, FETÖ'nün okullarında okumadığını, yurtlarında kalmadığını, örgütle iltisaklı derneklerden burs almadığını söyledi. İzmir Polis Okulu'nu bitirdikten sonra 1994'te göreve başladığını belirten Üste, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia etti.

Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp'in "Dava dosyasındaki raporda, 11 Eylül 2014'ten beri ByLock kullandığınız bilgisi yer alıyor. Bazı kişilerle yaptığınız görüşmeler de tutanak altında." demesi üzerine Üste, "Kabul etmiyorum." karşılığını verdi.

Bank Asya'da hesabının olduğunu ve aktif olarak kullandığını anlatan Üste, 7 kez de üstlerince maaş taltifiyle ödüllendirildiğini kaydetti.

Mahkeme Başkanı Alp'in "Üstünüze kayıtlı bir hat daha var. Bu hatta da ByLock tespit edilmiş. Eşinizin ismi ve doğum tarihi nedir?" demesi üzerine Üste, "Bu hattı eşim Fatma Üste kullanıyordu. Kendisi 1980 doğumludur." dedi.

Söz konusu telefonda bulunan ByLock programı için kullanılan şifrenin "Fatma1980" olduğunu belirten Hakim Alp, UYAP'ta Fatma Üste hakkında da bir soruşturmanın olduğunun görüldüğünü aktardı.

Übeyit Üste, "Çeşitli toplantılara katıldığı"na dair bazı polislerce verilen ifadeleri ise reddetti.

- "Devletimiz kabul ettiyse böyle bir örgüt var"

Sanık Veysel Nalbat da FETÖ ile iltisaklı okullarda okumadığını, örgüt içi haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını savundu. Mahkeme Başkanının "ByLock programını kullandığınıza dair dosyada rapor var." demesi üzerine Nalbat, bunu kabul etmediğini söyledi.

Bank Asya'da hesabının bulunduğunu, görev hayatı boyunca 182 maaş taltifi ve 3 takdirname aldığını belirten Nalbat, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan eşinin, kendisinin tutuklanmasının ardından işten çıkarıldığını kaydetti.

Çocuklarından birinin Etimesgut'ta FETÖ ile bağı olan bir okulda okuduğunu ifade eden Nalbat, "15 Temmuz darbesini kim gerçekleştirdi?" sorusuna, "Basından takip ettiğimize göre FETÖ. Devletimiz kabul ettiyse böyle bir örgüt var." yanıtını verdi.

- "172 maaş taltifi aldım"

Sanık Yasin Özlü de savunmasında İstanbul Polis Eğitim Merkezi'ni kazandıktan sonra mesleğe başladığını, FETÖ ile iltisaklı herhangi bir okulla dernekle alakasının olmadığını iddia etti.

ByLock programını kullanmadığını savunan Özlü'ye Mahkeme Başkanı Alp, "Dava dosyasındaki söz konusu programı kullandığı"na dair raporu okudu. Özlü, raporu kabul etmediğini söyledi. Bank Asya'da hesabının olmadığını öne süren Özlü, 172 kez maaş taltifi aldığını dile getirdi.

Darbe girişimini kimin yaptığının sorulduğu Özlü, "Bilemiyorum. Şu an bir şey söyleyemem. Mahkemeler bittikten sonra neticesini öğreneceğiz." cevabını verdi.

Sanık Sedat Nayır da savunmasında FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını, ByLock kullanmadığını savundu. Dava dosyasındaki ByLock kullandığına dair raporun okunduğu Nayır, "Kabul etmiyorum." yanıtını verdi. Mahkeme Başkanı Alp, söz konusu programın şifresinin "Sedat0619" olduğuna dikkati çekerek, "Bu size bir şey çağrıştırıyor mu?" diye sordu. Nayır, "Hayır" karşılığını verdi.

- Sanıklar tahliyelerini istedi

Sanık savunmalarının ardından, görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, "suçun vasfı ve delil durumu dikkate alınarak, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini." istedi.

Duruşmada söz alan tutuklu sanıklar, mahkemeye taleplerini iletti. Karabük'te kaldığı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan sanık Ali Temel, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir başka davada terör örgütü üyeliğinden tutuksuz yargılandığını belirterek, her iki dosyanın birleştirilmesini ve tahliyesini talep etti.

Diğer sanıklar Ayhan Köse, Burhanettin Alparslan İkiz, Haydar Arslan, Hüseyin Yıldız, Mehmet Bediroğlu, Mehmet Caner, Mehmet Güz, Muhammed Fatih Efe, Murat Aydınlı, Murat Burak, Onur Sığmaz, Sadık Sümbül, Suat Yerbelen, Süleyman Karanfil, Şaban Cirit, Tuğrul Aydemir, Übeyit Üste, Veysel Nalbat, Yasin Özlü ve Sadat Nayır da tahliyelerini istedi.

Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 21 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma, 30 Ekim 2017'ye ertelendi.