"ByLock" kullanıcısı eski komisere FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi ve "ByLock" kullanıcısı olduğu öne sürülen eski komiser Aydın Erbaş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski komiser olan tutuklu sanık Aydın Erbaş ile avukatı Özkan Erduman katıldı.

Mahkeme heyetince savunması alınan Erbaş, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Erbaş, 11 aydır tutuklu olduğunu ifade ederek, "Suçsuzum. Çocuklarıma üzülüyorum. İtibarımın iade edilmesini istiyorum." dedi.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı ise Erbaş'ın örgütün gizli haberleşmede kullandığı "ByLock" programı kullandığını belirterek, dosyadaki bilgi ve belgeler dikkate alındığında sanığın suçunun sabit olduğunu, bu nedenle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaya karşı diyeceği sorulan sanık avukatı Erduman ise müvekkilinin "Bylock" kullanıcısı olduğuna dair somut tespit yapılmadığını belirterek, "Müvekkilimin telefonu henüz incelenmemiştir ve kendisi emniyet mensubudur. 15 Temmuz'da ölseydi şehit sayılacaktı. Müvekkilimin beraatını ve tahliyesini talep ediyorum." dedi.

Erbaş, son sözünün sorulması üzerine "Söyleyecek bir şeyim yoktur." cevabını verdi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti ise Erbaş'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.