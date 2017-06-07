ByLock kullanıcısı kardeş sanık ağabeyini savundu

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu öne sürülen, meslekten ihraç edilen sınıf öğretmeninin yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Murat Şahin ve avukatı Gündüz Güneş katıldı.

Tanık olarak dinlenen sanığın kardeşi Rıza Şahin, bekar olduğu dönemde Ilıca semtinde ağabeyinin üst katında annesi ile oturduğunu belirtti.

ADSL'i abisiyle ortak kullandıklarını ifade eden Şahin, "Oturduğumuz ev kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltıldıktan sonra Erzurum'da aynı evde yaklaşık 6 ay kaldık. Telefonum bozulduğu için ağabeyimin telefonuna ByLock programını yükledim ve kullandım. Bu programı daha sonra silmedim. ADSL'den de bu programı kullandım. Ağabeyim açısından talihsiz bir olay olmuştur. Ağabeyimin bu işlerle veya söz konusu yapılanmayla herhangi bir alakası yoktur." diye konuştu.

Evdeki aramalar sırasında bulunan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait "Mimberden Yükselen Ses" isimli kasetin de kendisine ait olduğunu dile getiren Şahin, bunun çok eski bir kaset olduğunu, varlığını dahi unuttuğunu söyledi.

Ağabeyinden önce gözaltına alındığını ve adli kontrolle serbest bırakıldığını anlatan Şahin, "Gözaltındayken ağabeyim bana sorulmadı. Benim de aklıma gelmedi. ByLock ile ilgili bana sorulan sorulara cevap verdim. Ağabeyim gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra tahkikat yapan savcıya başvurdum ve ByLock programını benim kullandığımı anlattım." ifadelerini kullandı.

Avukat Gündüz Güneş de tanık beyanıyla sanığın savunmasının doğrulandığını kaydetti.

Güneş, "Sanığın ByLock programını kullanmadığı ayrıca delil olarak alınan ses kasetinin de aynı şekilde kardeşine ait olduğu belirlenmiştir. Sanık aleyhine ileri sürülen kuvvetli deliller çökmüş olmakla beraber tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianamede, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve FETÖ/PDY ile ilişkili Aktif Eğitim Sen'e üyelik kaydı bulunduğu belirtilen, meslekten ihraç edilen sınıf öğretmeni Murat Şahin'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.



