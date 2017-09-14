ByLock mesajı deşifre edildi: 100 yıllık bir filmin finalindeyiz

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanıp hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan bir dönem örgütle bağlantılı dershanede öğretmenlik yapan Esra Akay'ın polislerce deşifre edilen örgütün gizli haberleşme ağı "ByLock"taki mesajları ve e-mailleri ortaya çıktı.

FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen tutuklu sanık Esra Akay hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Geçtiğimiz günlerde yargılanmasına başlanan Akay'ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock üzerinden gönderdiği ve aldığı mesaj ve e-mailler ortaya çıktı.

Hazırlanan raporda Akay'ın "ea15" kullanıcı adlı ByLock programını 8 Kasım 2014-17 Şubat 2016 arasında kullandığı belirlendi.

Program üzerinden 9 kere arandığı ve 11 kere aradığının belirtildiği raporda Akay'ın, 229 mesaj gönderip 192 mesaj aldığı kaydedildi.

Mesaj içeriklerine yer verilen raporda, Akay'ın, programda kayıtlı kişilerle toplantılar hakkında konuşmalar yaptığı, bayram için para toplanmasında bilgiler verildiği, program saatleri ve içerikleri hakkında bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.

Mesajlaşmada programların tedbir altında olması gerektiğine dikkat çekilen raporda, Akay'a görüştüğü kişinin, toplantıların çok kalabalık olmaması gerektiği, tedbir adına çok sıkıntı olduğu ve 10'dan fazla kişi bulunması durumunda sıkıntı olabileceğini söylemesi yer alıyor.

Raporda, Akay tarafından 9 Ocak 2016'da "dua" başlığı adı altında gönderilen e-maile şu şekilde yer verildi:

"... o odaya doğru gittim. İçeriye girdiğimde gözleri ağlamaktan kan çanağına dönmüş HE (Hoca Efendi) vardı. Öyle ağlıyordu ki, onu görünce neden bu kadar ağlıyorsunuz hocam, nedir sizi bu kadar ağlatan dedikçe daha çok ağlamaya başladı. O ağladıkça ben de ağlamaya başladım. Sonra biraz sakinleşince başını kaldırmadan 'Ben derdime ortak bildiğim kardeşlerimden beklediğim duayı hissedemiyorum. Üzerimde öyle ağır hissiyatlar var ki siz bu davaya gönül vermiş kardeşlerimin duasına o kadar ihtiyacım var ki. Bilmem ki bunu istemeye ne hakkım var. O kardeşlerim bilsinler, samimiyetle ihlasla dualarda hemhal olmayı ihmal etmesinler' dedi, ağladı ve ağlamadım."

"Finale yakışır duruş sergileyin"

FETÖ/PDY'nin darbe teşebbüsü öncesine denk gelen 2 Ocak 2016'daki Akay'a gönderilen ByLock mailinde, şunlar kaydedildi:

"Bugün dünya Anglo-Sakson, Siyon, Mason üçgeninde inim inim inliyor. Bizdeki durum bunların 300 senelik İNCE İŞÇİLİĞİNİN neticesi. İçimizdeki 1-Pakraduniler, 2-Dönmeler, 3-Persler hepsini aleyhimize ittifak ettirdiler. Ama 100 yıllık bir filmin finalindeyiz. Finalde Allah'ın size biçmiş olduğu role bakın, finale yakışır duruş sergileyin. Bu süreç (yaz sonu itibarıyla) BİTTİ. Artık ihtimal faslındayız. Şu anda dünyadaki 7 milyar insanın en bahtiyarları bu süreçte hizmette sabit duran, yer değiştirmeyenlerdir. Ötede size neler kazandırdığını bir bilseydiniz sevinçten çıldırırdınız. Hele bir de tutuklananların derecesini bilseydiniz kendinizi tutuklatmak için gider kendinizi ihbar ederdiniz. Ama zalimin işini kolaylaştırmak Cenabıhakk'a terbiyesizlik sayılır."

Raporda, sanığa gönderilen e-maillerde, örgüte ait olan ve KHK ile kapatılan Şifa Hastanesine Bank Asya'ya sahip çıkıldığı gibi sahip çıkılması gerektiği, gazetenin maddi sıkıntı içerisinde olduğundan ödeme yapılması gerektiği yönündeki yazışmalar bulunarak, "(telefon başlıklı e-mailde) Başbakanlıktan bir bilgi. Çok çok çok önemli. Telefonları uçak moduna alanları tespit etme yazılımı yaptırıyormuş malikane. Bu sebeple mümkün olduğunca uçak modunda değil de farklı şebeke seçmek lazım." e-mailine dikkat çekildi.

Muhabir: Muhammet Mutaf