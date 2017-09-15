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ByLock'a bin 248 kez giren hakime 15 yıl hapis istemi

- Eski Edirne Hakimi Hasan Özdemir'in örgütün haberleşme sistemleri "ByLock" ve "Eagle" kullanıcısı olduğu gerekçesiyle FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Özdemir'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti - Savcı mütalaasında sanık Özdemir'in bin 248 kez "ByLock" programına giriş yaptığını belirtti

ByLock'a bin 248 kez giren hakime 15 yıl hapis istemi

İSTANBUL (AA) - Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) üyesi ve eski Edirne Hakimi Hasan Özdemir'in örgütün haberleşme sistemleri "ByLock" ve "Eagle" kullanıcısı olduğu gerekçesiyle Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Özdemir'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma tutuklu sanık Özdemir katılırken, Özdemir'in avukatının bulunmadığı görüldü.

Mahkemeye yazılı savunmasını sunan Özdemir'in, örgütün haberleşme sistemleri "ByLock" ve "Eagle" kullanıcısı olduğu yönündeki iddiaları reddettiği, FETÖ ile bir ilişkisinin bulunmadığını savunduğu öğrenildi.

Sanığın savunmasının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Özdemir'in örgüt talimatıyla YARSAV üyesi olduğunu, sanığın şifreli haberleşme programları "ByLock" ve "Eagle" kullanıcısı olduğu, sanığın " ByLock" programına bin 248 kez giriş yaptığını, sanığın 17/25 Aralık sürecinden sonra da örgüt adına hareket ettiğini belirterek, sanık Özdemir'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını istedi.

Eski hakim tutuklu sanık, mütalaaya karşı savunmasını hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Özdemir'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanığın savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

- İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Edirne hakimi sanık Hasan Özdemir'in FETÖ silahlı terör örgütünün talimatıyla YARSAV üyesi olduğu, şifreli haberleşme programları "ByLock" ve "Eagle" kullanıcısı olduğu belirtiliyor.

Eski HSYK Birinci Dairesi Başkanı İbrahim Okur'un da Özdemir hakkındaki beyanlarına yer verilen iddianamede, sanık Özdemir'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ByLockEagleFetöHasan Özdemir
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