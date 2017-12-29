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"ByLock"tan hapis cezasına çarptırılan eski milletvekili Önder tahliye edildi

- Şükrü Önder, adının güncellenen ByLock listesinden çıkarılması üzerine tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi

YALOVA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski Yalova Milletvekili Şükrü Önder, güncellenen "ByLock" listesinden adının çıkartılması üzerine cezaevinden tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Önder'in, 'ByLock' IP'lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilen toplam 11 bin 480 adet GSM numarası kullanıcısı arasında olduğu belirlendi.

Eski milletvekili Önder'in, tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevinden akşam saatlerinde tahliye edildiği öğrenildi.

Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Şükrü Önder, 29 Kasım'da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Önder, karar duruşmasında hakkındaki iddiaları reddederek, "ByLock'u kullanmadığıma emin olduğumdan dolayı tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında terör örgütü mensubu olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülen Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından geliştirilen "Mor Beyin" yazılımıyla 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının "ByLock IP"lerine yönlendirildikleri tespit edilmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada kentte 36 kişinin bu kapsamda olduğu bildirilmişti.

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Şükrü ÖnderYalova
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