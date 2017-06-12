ByLock'u kullanışlı olmadığı için bırakmış

AYDIN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Aydın'ın Nazilli ilçesindeki örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 17'si tutuklu 41 sanığın yargılanmasına başlandı.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince Aydın Gençlik Merkezi Fethi Sekin Tiyatro Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmanın görüleceği salonun çevresinde, yoğun güvenlik tedbirleri uygulandı. Duruşmayı izleyecek sanıkların yakınları x-ray cihazından geçirildikten sonra salona alındı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren tutuklu sanıklardan Adnan Vangölü, FETÖ ile ilişkisi olmadığını öne sürdü.

ByLock ile ilgili suçlamaları kabul etmeyen Vangölü, "Telefonuma meraktan dolayı indirdim. İnternette 'sohbet program' diye aratınca karşıma çıkan programlardan biri de buydu. Herhangi bir sohbet programı gibi arama motorunda çıkıyordu. Bu şekilde kullanılması nasıl suç oluyor anlamıyorum. Zaten bu program çok kullanışlı olmadığı için kullanmayı bıraktım." dedi.

- "Külahıma anlat"

Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit'in "Programın kullanışlı olmadığını söylüyorsun. Madem kullanışlı değil neden 6 farklı telefona yükleyip kullandın?" şeklindeki sorusu üzerine sanık, "Ben sadece bir telefon kullandım. Telefonda farklı hatlar kullanıldı. Bunu sadece bir telefonda kullandığımı hatırlıyorum." yanıtını verdi. Bunun üzerine Ümit ise "Sen onu benim külahıma anlat." dedi.

Tutuklu sanık Fatih Tülek de ByLock kullanmadığını iddia etti.

Yoğun bir internet kullanıcısı olduğunu dile getiren Tülek, "Kotam yüksek olduğu için bazen arkadaşlarım kullansın diye Wİ-Fİ'yi açıyordum. Başkası bu şekilde yüklemiş ve kullanmış olabilir." şeklinde savunma yaptı.

Sanık Muharrem Çur ise aslen Bingöllü olduğunu, terör örgütü PKK'nın yakınlarından birini öldürdüğünü, bu bakımdan tüm teröristlerden nefret ettiğini söyledi.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını savunan Çur, "Bu programı ilk kez savcılıkta duydum. 2013 yılında ikinci el telefon aldım. Telefonda bazı programlar vardı. Bu programları telefonun özelliği diye silmedim ve öylece kaldı." diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı Ahmet Göçmen tarafından hazırlanan iddianamede, 17'si tutuklu 41 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.









