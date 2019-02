C sınıfı iş güvenliği uzmanlarına ilişkin geçici hükmün süresi uzatılıyor - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının, bir üst tehlike sınıfına hizmet sunabilmesine dair geçici hükmün süresini bir süre daha uzatıyoruz" - "Söz konusu düzenlemeyle kamu kurumları ve 50'den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alma yükümlülüğü 1 Temmuz 2020'de başlayana kadar, on binlerce C sınıfı iş güvenliği uzmanı iş kaybına uğramadan, bir üst tehlikeli sınıfına hizmet vermeyi sürdürecekler" - "Bu sayede yaklaşık 400 bine yakın iş yerinin ve bu iş yerlerindeki 5 milyona yakın çalışanın daha erişilebilir bir iş güvenliği hizmeti almalarını amaçlıyoruz" - "Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi emeklilikte yaşa takılanlar gündemimizde yok"

22 Şubat 2019 Cuma 17:12