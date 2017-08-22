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Çad Başbakanı Padacke Sudan'da

-Sudan Devlet Başkanı Beşir, Padacke'yi kabul etti

Çad Başbakanı Padacke Sudan'da

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Çad Başbakanı Albert Pahimi Padacke ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Sudan'ı ziyaret eden Padacke, başkent Hartum'da Sudan Devlet Başkanı Beşir tarafından kabul edildi.

Padacke, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşir ile iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Sudan ile Çad'ın güvenlik anlaşması çerçevesinde oluşturduğu ortak gücün, sınırda kontrolü sağlaması meselesini ele aldıklarını söyledi.

İki ülkenin, siyasi, güvenlik, ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek için çaba harcadığını ifade eden Padacke, Sudanlı iş adamlarına yatırım için ülkesinin kapılarının açık olduğunu dile getirdi.

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Çad Başbakanı Albert Pahimi PadackeSudanZiyaret
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