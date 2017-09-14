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Çad Cumhurbaşkanı Deby'den Sudan Cumhurbaşkanı'na mektup

- Cumhurbaşkanı Deby, Sudanlı mevkidaşı Beşir'e iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel meseleleri ele alan bir mektup gönderdi

Çad Cumhurbaşkanı Deby'den Sudan Cumhurbaşkanı'na mektup

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in, Çadlı mevkidaşı İdris Deby'den, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili bir mektup aldığı bildirildi.

Beşir, başkent Hartum'da, Savunma Bakanı General Beşşar İsa Cadallah, Cumhurbaşkanı Özel Güvenlik Danışmanı Gidi Salih ve Yerel Yönetim ve Arazi İşleri Bakanı Bekr Ali Süleyman'dan oluşan üst düzey Çad heyetini kabul etti.

Sudan'ın N'Djamena Büyükelçisi Abdulaziz Hasan Salih, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Deby'nin mektubunda, ikili ilişkiler ile bunların geliştirilmesinin yolları, Libya ile Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanan gelişmeler ve Körfez krizinin yer aldığını söyledi.

Salih, Beşir'in Çad heyetine iki ülke arasında stratejik ilişkiler olduğunu söylediğini de aktardı.

Sudan ve Çad'ın Körfez krizindeki tavırları farklılık gösteriyor. Tarafsız tavır takınan Sudan, Kuveyt'in ara buluculuk çalışmalarını destekliyor ancak Çad, Katar ile ilişkilerini kesti ve bu ülkeyi Libya üzerinden kendilerinin istikrarını sarsmaya çalışmakla itham etti. Katar ise buna tepki olarak Doha'daki Çad Büyükelçiliğini kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
ÇadKatarSudan
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