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Çad, Katar'daki büyükelçisini geri çağırdı

- Çad Dışişleri Bakanlığı, Katar'daki büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdıklarını açıkladı

Çad, Katar'daki büyükelçisini geri çağırdı

ENCEMİNE (AA) - Orta Afrika ülkesi Çad'ın Katar'daki büyükelçisini geri çağırdığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çad'ın Doha'daki büyükelçisinin istişarelerde bulunmak üzere çağrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizle ilgili bütün ülkelerin diyalog yolunu tercih etmeleri gerektiği belirtildi.

Senegal de dün Doha'daki büyükelçisini geri çağırma kararı almıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

Katar'a karşı diplomatik ablukaya daha sonra Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları da katılmıştı. Ürdün ise salı akşamı Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.

Diplomatik abluka altındaki Katar, kendisine yöneltilen iddiaları reddederek, amacı devlete zarar vermek olan tamamı uydurma bir iftira kampanyasına maruz kaldığını duyurmuştu.
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BüyükelçiÇadDohaKatarKatar Krizi
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