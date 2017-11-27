Çad'da ABD'ye vize protestosu

ENCEMİNE (AA) - Çad'da sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ülkeye uyguladığı vize ambargosunu protesto etti.



Sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile öğrenciler, Çad Meclisi önünde düzenledikleri protesto gösterisinde ABD'nin Çad'a uyguladığı vize ambargosuna ve ABD Adalet Bakanlığının, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi hakkındaki rüşvet iddialarına tepki gösterdi. Protestocular, ABD büyükelçisinin ülkeyi terk etmesini istedi.

Bir grup öğrenci de geçen cumartesi ABD konsolosluğu önünde protesto gösterisi yapıp, ABD bayrağını yakmıştı.



ABD Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Debi'nin 2 milyon dolar rüşvet alarak Çad'da Çin şirketlerine petrol aramada kolaylık sağladığı suçlamasında bulunmuş, bu iddia Çad hükümeti tarafından reddedilmişti.