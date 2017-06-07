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Çad'da Boko Haram ile mücadele

- Son bir hafta içinde Boko Haram örgütüne mensup 350'den fazla militan teslim oldu

Çad'da Boko Haram ile mücadele

ENCEMINE (AA) - Çad'da 350'den fazla Boko Haram militanının teslim olduğu bildirildi.

Ülkenin güneybatısında yer alan Lac bölgesinin yönetiminden sorumlu Adum Forteye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir hafta içinde örgüte bağlı 350'den fazla militanın güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirtti.

Militanların çoğunun gençlerden oluştuğuna işaret eden Forteye, hemen hemen her gün örgüte bağlı çok sayıda kişinin teslim olduğunu ve son bir kaç ay içinde teslim olanların sayısının 2 bini geçtiğini kaydetti.

Forteye, örgütten ayrılmaya karar veren militanların psikolojik destek alacaklarını da söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, çok sayıda kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Boko HaramÇad
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