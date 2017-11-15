Çad'daki grev dalgası yayılıyor

ENCEMİNE (AA) - Orta Afrika ülkesi Çad'da, Encemine Üniversitesi öğretim görevlilerinin düşük maaş ve yoğun çalışma saatleri nedeniyle greve gittiği bildirildi.
Çad Eğitim Sendikasının yayımladığı bildiriye göre, üniversitedeki akademisyenler maaşlarının düşürülmesine karşın çalışma saatlerinin artırılması ve ek ders ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle grev kararı aldı.
Akademisyenler 16 Kasım'a kadar hükümete süre verdiklerini belirterek sorunun çözüme kavuşturulmaması durumunda üniversite bünyesindeki tüm çalışmaları durduracakları uyarısında bulundu.
Ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle hükümet, üniversitelere tahsis edilen bütçeden tasarrufa giderek akademisyenler dahil birçok devlet personelinin maaşlarını düşürme kararı almıştı.
Hükümetin kemer sıkma politikalarından nasibini alan hakimler de 1 Ekim'de başlattıkları grevi dün sona erdirmişlerdi.