Çad'dan Türk yatırımcı ve iş adamlarına davet

ENCEMİNA (AA) - Çad Yatırım ve Ticaret Ajansı (ANİE) Başkanı Osman Muhammed, Çad'da yatırım konusunda Türk iş adamlarına kolaylık sağlayacaklarını belirterek Türk yatırımcıları ülkesine davet etti.



ANİE Başkanı Muhammed, Çad'da yatırım imkanları ile ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Türkiye'nin gelişmiş bir sanayi ülkesi olduğunu aktaran Muhammed, “Ülkeniz birçok ürüne sahip. Biz ise bu ürünlerin ülkemizde pazarlanması konusunda uygun koşula sahibiz. Ülkemiz, Türk iş adamlarına ve yatırımcılara kolaylık sağlayacak, hatta gümrük işlemlerinde bile bazı düzenlemelere gidecektir.” diyerek Türk yatırımcıları ülkesine davet etti.



Çad'ın resmi ve en büyük yatırım ajansı olduklarını dile getiren ANİE Başkanı Muhammed, Çad'ın canlı hayvan ihracatından işlenmiş et ihracatına geçmek üzere olduğunu kaydederek "Bunun için besi çiftlikleri ve mezbahaneler kurmak istiyoruz. Aynı zamanda yeraltı kaynakları bakımından da zengin olup petrol ihraç eden bir ülkeyiz. Bütün bu alanlarda yatırım yapacak iş adamlarını bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.



Çad’da Türk iş adamlarını bekleyen fırsatlara da değinen Muhammed, "Çad bakir bir ülke olup, bir çok alanda ortak iş birliği ve yatırım yapma imkanına sahibiz. Bu imkanlar içerisinde 23 milyon hektar hiç işlenmemiş tarım arazisi de bulunmakta olup, 94 milyon büyükbaş hayvan ve Çad Gölü'nden elde edilen balıklar da var. Fakat bütün faaliyetler ilkel imkanlarla sağlandığından bu alanlara ciddi yatırımlar yapılabilir." açıklamasını yaptı.





- "Erdoğan Müslüman dünyası için büyük bir liderdir"





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çad ziyaretini Çad ve Türkiye ekonomik ilişkileri için önemli bir fırsat olarak değerlendiren Muhammed, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çad’a geleceğini duyduk. Bu sadece benim için değil tüm Çad halkı için bir onurdur. Çünkü Erdoğan sadece Türkiye için değil bütün Müslüman dünyası için büyük bir liderdir.” dedi.



ANİE Başkanı Muhammed, Erdoğan’ın Çad'a ziyaretinin ülkesinin tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını vurguladı.



Türkiye’nin Çad ile ilişkilerinin Osmanlı Devleti zamanına kadar uzandığını ve Çad’ın Osmanlı'ya bağlı bir sultanlık olduğunu vurgulayan Muhammed, "Aramızdaki bu tarihsel bağların tekrar canlandırılması gerekir. Cumhurbaşkanımız İdris Debiy’in Türkiye ziyaretinde Erdoğan ile yaptığı ikili anlaşmalar bu süreci hızlandırdı. Bu ziyaret sırasında Türk-Çad iş adamları zirvesi yapıldı. Bu zirvenin ikincisini de Çad’da yapacağız. Çünkü Erdoğan ile birlikte Türkiye’nin güçlü iş adamlarının da bulunacağını biliyoruz.” diyerek konuşmasını sürdürdü.



Son olarak Çad Yatırım ve Ticaret Ajansı (ANİE)’nin faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Muhammed şunları dile getirdi:



“Çad’a yatırım yapan iş adamlarına lojistik destek sağlayan Çad Ulusal Yatırım Ajansı, kamuya ait özerk bir kuruluş olup yatırımları, ihracatı, küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemekte, iş adamlarını teşvik etmektedir. Bu özelliği ile ajansımız iş adamlarımızın en büyük yardımcı kuruluşudur."

