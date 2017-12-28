Çad'dan Türk yatırımcılara

ENCEMİNE (AA) - ALAATTİN DOĞRU - Çad Petrol ve Enerji Bakanı Maitre Beşir Madet, "Elimde Çad’ın petrol rezervlerinin haritası var. Bugün bile talep edildiği takdirde ülkedeki petrolün üretim ve ihracatını Türk firmaları üzerinden hemen başlatırız." dedi.



Bakan Madet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Aralık'ta başlayan, Sudan, Çad ve Tunus’u kapsayan Afrika ziyaretinin Çad ayağı ve Türkiye ile Çad arasında sağlanan enerji iş birliği anlaşması hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Ziyaretin Çad için bir fırsat olduğunu ve göz ardı edilmemesi gereken bir ziyaret niteliği taşıdığını söyleyen Madet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi'yi kardeşi olarak gördüğünü ve ziyaretinde Çad halkını kucakladığını söyledi.

Madet, Türk mevkidaşı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile hidrokarbon alanında ortak anlaşmalara imza attıklarını belirterek, Türkiye'nin, kamu ve özel firmalarıyla ülkedeki petrol ve enerji kaynaklarını çıkarıp işletmesinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.





- "Anlaşmaların hukuki bağlayıcılığı olmalı"





İki ülke arasında özellikle enerji alanında ve doğal kaynakların işlenmesi için varılan iş birliğinin çabuk hayata geçirilmesi gerektiğine dikkati çeken Madet, "İki devlet arasında yapılan anlaşmaların hukuki bir bağlayıcılığı olmalı ve zaman geçirmeden harekete geçmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Madet, Çad hükümetinin gümrük kanunlarını 2007’de düzenlediğini ifade ederek, iki kardeş ülkenin oturup projelerin hayata geçmesi için karşılıklı görüşmesi halinde her şeyin kesinlik kazanacağına işaret etti.





- “Petrolün üretim ve ihracatını Türk firmaları üzerinden hemen başlatırız”





Jeologların, “Zengin yeraltı kaynakları ve petrol yataklarına rağmen Çad’ın bunlardan faydalanamaması büyük bir skandaldır.” dediğini hatırlatan Madet, “Elimde Çad’ın petrol rezervlerinin haritası var. Bugün bile talep edildiği takdirde ülkedeki petrolün üretim ve ihracatını Türkiye üzerinden hemen başlatırız.” ifadelerini kullandı.

Madet, ülkede 20’den fazla büyük ve geniş petrol rezervinin bulunduğunu ve ülkenin birçok yerinde sismik çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş ülkemiz Türkiye’nin de katkılarıyla yeraltı kaynaklarımızın kullanımını artırabiliriz. İki ülkenin “kazan-kazan” modeline uygun olarak ekonomik anlamda çok karlı çıkacağından şüphem yok. Üretimin artması, gelirin artması demektir. Türkiye’de denildiği gibi, ‘Damlaya damlaya göl olur.’ bu bakış açısı ile baktığınızda kazançlı çıkan yine biz oluyoruz."





- "Her türlü kolaylığı sağlama sözü veriyorum”





Madet, ülkesinin enerji politikasının herkese açık olduğunu ifade ederek Çad’ın ekonomik anlamda liberal bir konumda olduğunu aktardı ve Çin firmalarının ülkede petrol üretmine başladığını ve rafinerilere sahip olduğunu anımsattı.



“Türk firmalarını Çad’a davet ediyorum, her türlü kolaylık ve desteği sağlama sözü veriyorum.” diyen Bakan Madet, ülkedeki yatırımların hukuk koruması ve devlet garantisi altında olacağının sözünü verdi.



Madet, Çad’ın endüstri alanında yeteri kadar gelişmediğine değinerek, sürekli satın alan konumunda olduklarını, üretim yapamadıklarını kaydetti.





- "Türk mevkidaşım bugün beni çağırsın hemen giderim"





Kendisini bakan olmanın yanı sıra devlet yararına çalışan ticaret adamı konumunda da gördüğünü söyleyen Madet, “Enerji ve petrol üretimi konusunda ortaklaşa çalışmak için Türk mevkidaşım bugün beni çağırsın hemen giderim, Türk kardeşlerimiz gelmek istese ziyareti hemen organize ederim. Kendi ajandama bakmadan Türk makamları hangi zaman isterse ülkem için hemen her türlü iş birliğine hazırım." diye konuştu.





- "Türkiye gelsin burada bir şehir verelim hemen elektriğini üretmeye başlasın"





Bakan Madet, Çad’ın aynı zamanda güneş enerjisi alanında en uygun ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, buna rağmen 15 milyonluk ülkede ancak 1 milyon kişinin elektrikten faydalanabildiğini ifade etti.

“Kaybedecek zamanımız yok” diyen Madet, Türkiye gibi enerji alanında tecrübeli bir ülkenin ve Türk iş adamlarının Çad’a yardım etmesinin zaruri olduğunu söyledi.

Çad'ın güneş ve rüzgar enerjisi için uygun bir coğrafya olduğundan bahseden Madet, buna rağmen ülkesinin enerji ihtiyacını dizel kullanımı üzerinden sağladığını belirterek, bunun kendileri için çok pahalı olduğunun altını çizdi.

Türk firmalarını diplomasi engeline sokmayacağını söyleyen Madet, “Türkiye gelsin burada bir şehir verelim, hemen elektriğini üretmeye başlasın. Biz enerji alanında açık bir pazarız bu bilinsin.” yorumunu yaptı.