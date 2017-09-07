Çadırdaki tarım işçilerine saçma isabet etti

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde saçmaların isabet ettiği çadırdaki tarım işçilerinden biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.
Bafracalı Mahallesi'ndeki çadırlarda kalan tarım işçilerinden Perihan Akın (36) ile Nurcan Patak'a (27) gece saatlerinde av tüfeğinden çıkan saçmalar isabet etti.
Akın, olay yerinde yaşamını yitirdi, Patak ise Terme Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Tarım işçilerinin Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden geldikleri öğrenildi.