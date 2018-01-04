Çadlı öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkelerini ziyaretinden memnun

KARABÜK (AA) - ERSİN TURAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak için ülkelerine ziyaret gerçekleştirmesi, Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) okuyan Çadlı öğrencileri umutlandırdı.

KBÜ ile Çad Encemine Üniversitesi arasında imzalanan protokolle 2017'de 215 Çadlı öğrenci Karabük'te eğitim görmeye başladı.

Türkiye'den geçen yılın aralık ayında ilk kez bir Cumhurbaşkanının ziyaret ettiği Çad'da, enerjiden eğitime birçok alanda anlaşmalar yapılırken, KBÜ'de okuyan Çadlı öğrenciler, bu tür anlaşmaların ileride artmasını umut ediyor.

- "Karabük halkı Çadlı öğrencileri bağrına bastı"

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çad ile kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla mayıs ayında üniversite olarak ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, KBÜ'ye 200'ün üzerinde öğrenci kabul ettiklerini belirtti.

Öğrencilerin büyük çoğunluğunun Türkçe öğrenme aşamasında olduğunu aktaran Polat, "İyi bir aşama kaydettiler, çok hızlı şekilde bu süreci tamamlıyorlar. İnşallah gelecek yıl lisans eğitimine başlamış olacaklar. Çad'ın ihtiyacı olan mesleklere öğrencileri yönlendirdik. Cumhurbaşkanımızın ziyaretlerini de çok dikkatle izledik. Eğitim alanında görüşmeler yaptılar. Biz istiyoruz ki Karabük Üniversitesi olarak Çad'ın Türkiye'deki şubesi olalım. 'Çad' denildiği zaman Karabük anılsın, 'Karabük' denildiği zaman Çad anılsın istiyoruz." diye konuştu.

Karabük halkının Çadlı öğrencileri bağrına bastığını belirten Polat, Çadlılarla yeni tanıştığını, onların yaşantılarına, davranışlarına imrendiğini, ailelerinin güzel çocuklar yetiştirdiğini söyledi.

Polat, Çad'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ziraat fakültesi konusunda istek olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bize bir yer tahsis ederlerse Karabük Üniversitesi'nin orada bir yerleşkesini kurabileceğimizi ifade etmiştim. Hala bu sözümün arkasındayım. Orada mühendislik, tıp fakültesinin veya sağlık bilimlerinin bir şubesini açabiliriz. Buradan öğretim üyeleri gider eğitim verirler. Ben bir ziraat mühendisiyim, yine orada ziraat fakültesine yönelik bir açılım yapabiliriz. Bunun altyapısını kurabilirim, bu çevreye sahibim. Yeter ki bize Karabük Üniversitesi olarak 'Bu iş sizde, bu imkanı size tanıyoruz' denilsin, devletimiz bize bu olanağı tanısın, biz sonuna kadar bu işin arkasındayız."

Bu öğrencilerin derslerindeki başarılarını, davranışlarını kişiliklerini tanıdıkça ileride ülkelerinde üst düzey birer yönetici olabileceklerini gördüğünü kaydeden Rektör Polat, pırlanta gibi, kabiliyetli, inançlı, sağlam kişilikli, sadece Çad'ı değil, dünyayı yönetmeye talip insanların bu çocukların içerisinden çıkabileceğine işaret etti.

- "Burada çok iyi bir eğitim aldığımızı düşünüyorum"

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencisi Fatima Oumar Ojibrillah da Çad'ın mühendislere çok ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin önemine değinen Ojibrillah, "Orada yapılan anlaşmalar, Çad'dan Türkiye'ye öğrenci göndererek, iyi bir eğitim alarak Çad'ı geliştirmek için çok iyi bir fırsat. Çad'ın en önemli ihtiyacı mühendis ve doktor. Mühendis ve doktor konusunda bizim çok eksikliğimiz var. KBÜ'de okumak çok iyi. Orada alamadığımız eğitimleri burada alıyoruz. Uygulama kısmı bizim orada eksik olduğu için uygulamalı ders alamıyoruz. Burada çok iyi bir eğitim aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Yakhoub Hassan ise Erdoğan'ın ziyaretinin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Eğitim alanı ile diğer alanlarda yapılan anlaşmaların önemli olduğunu vurgulayan Hassan, "Yapılan anlaşmaların şu an için yeterli olduğunu düşünüyorum. Eğitim alanında, mühendislik, tıp ve sağlık bilimlerinde çok eksiğimiz vardı." dedi.

- "Hedefimiz ülkemizi geliştirmek için okumak"

Tıp Mühendisliği Bölümü öğrencisi Abubakar Abdelaziz Abdoulaye de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

Ziyaretin, Türkiye ve Çad'ın ilişkilerini güçlendireceğini anlatan Abdoulaye, şunları kaydetti:

"Eğitim alanında yapılan anlaşma, Çad'ın geleceği için büyük bir anlaşma. Memleketimle buradaki eğitimi karşılaştırdığımda buradaki eğitim mükemmel. Çad'ın en büyük eksikliği, eğitim, sağlık, mühendislik ve iktisat alanlarında. Bu anlaşmalarla eğitim ve sağlık alanındaki eksikliklerin giderileceğini düşünüyorum."

Raylı Sistemler Mühendisliği Bölümü öğrencisi Adama Bechir Oumar, ziyareti duyduklarında heyecanlandıklarını söyledi.

Oumar, ziyaret kapsamında güzel anlaşmalar yapıldığını belirterek, "Eminim sadece bu kadar olmayacak, başka anlaşmalar da olacak gelecekte. Karabük Üniversitesi'ni çok beğendim, Raylı Sistemler Mühendisliğinde okuyan tek Çadlı öğrenciyim. Burada çok güzel eğitim veriyorlar. Hedefimiz ülkemizi geliştirmek için okumak." değerlendirmesinde bulundu.