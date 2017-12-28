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Çadlı öğrenciler, okulların Maarif'e devredilmesinden memnun

- Okul yöneticilerinden Boukar: - "(FETÖ'cüler) Büyükelçi, milletvekili, bakan ve ordu mensubu ailelerin çocuklarına daha fazla önem veriyorlardı" - Bina sorumlusu Hamdan: - "Okulların Maarif Vakfına devredilmesi kararından sonra FETÖ’cüler okullarda İstiklal Marşı’nı okumayı bıraktı, Türk bayrağını da indirdi" - TMV Okulu idarecisi Duman: - "Bu çocuklar, bundan sonra bizim çocuklarımız gibidir. Biz buraya para kazanmaktan ziyade kalpleri kazanmaya geldik"

Çadlı öğrenciler, okulların Maarif'e devredilmesinden memnun

ENCEMİNE (AA) - Çadlı öğrenciler ve idareciler, ülkelerinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulların Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından devralınmasından memnun olduklarını belirtti.

Çad'da 24 Aralık’ta TMV’ye devredilen okulların idarecileri ve öğrencileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, okulların devredilmesinden memnun olduklarını ifade etti.

Okulun yöneticilerinden Oumar Elfarok Boukar, FETÖ ile Maarif Vakfı arasındaki farklılığı açık bir şekilde gördüklerini belirterek TMV'nin bir devlet kurumu olmasının kendilerine güven verdiğini belirtti.

İlk defa Türk idarecilerle yemek yediğini ve çok etkilendiğini anlatan Boukar, vakfın paradan ziyade eğitime önem verdiğini vurguladı.

FETÖ’cülerin, kendilerinden başka hiçbir idareciyi öğrenci velileriyle görüştürmediğini söyleyen Boukar, "Büyükelçi, milletvekili, bakan ve ordu mensubu ailelerin çocuklarına daha fazla önem veriyorlardı." dedi.

İdareci Ahmad Khamis Hamdan da "Okulların Maarif Vakfı’na devredilmesi kararından sonra FETÖ’cüler, okullarda İstiklal Marşı’nı okumayı bıraktı ve Türk bayrağını da indirdi." bilgisini paylaştı.

Monna Abdelkhader ve Fatima Siddik adlı lise son sınıf öğrencileri, okulda Türk bayrağının yeniden dalgalanmasından çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Maarif Vakfı kadrosunun çok samimi olduğunu ifade eden Siddik ve Abdelkhader, FETÖ'cülerin paraya, TMV'nin ise eğitimin kalitesine önem verdiğini ifade etti.

Okul idarecilerinden İbrahim Duman da yerel okul kadrosu ve öğrencilerin bugüne kadar dini istismar eden FETÖ'cüler tarafından kandırıldığına dikkati çekti.

Okulların, eğitimden ziyade para odaklı düşünen FETÖ'cülerden alınıp gerçek sahipleri olan Türk devleti ve Türk halkına devredilmesinin Türkiye’nin Çad’da doğru bir şekilde tanıtılmasını sağlayacağına işaret eden Duman, "Bu çocuklar, bundan sonra bizim çocuklarımız gibidir. Biz buraya para kazanmaktan ziyade kalpleri kazanmaya geldik." diye konuştu.


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