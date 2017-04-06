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Çağlayan'daki eyleme müdahale

- Cumhuriyet gazetesine yönelik soruşturma kapsamında bazı avukatların tutuklu bulunmasını İstanbul Adalet Sarayında oturma eylemi yaparak protesto eden ve uyarılara rağmen dağılmayan avukatlara polis müdahale etti - Adliye dışına çıkartılan avukatlardan 8'i gözaltına alındı

Çağlayan'daki eyleme müdahale

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet gazetesine yönelik soruşturma kapsamında bazı avukatların tutuklu bulunmasını oturma eylemiyle protesto eden ve uyarılara rağmen dağılmayan avukatlara polis müdahale etti.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayının Atrium alanında bir araya gelerek, Cumhuriyet gazetesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan avukatlar Bülent Utku, Akın Atalay ve Mustafa Kemal Güngör'ün fotoğraflarını taşıyan avukatlar, merdivenlerde oturma eylemi yaptı. Eyleme, HDP milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu, Garo Paylan ve Celal Doğan da destek verdi.

Oturma eylemini sonlandırmaları yönünde uyarılan avukatlara, görüşmelerin ardından bir saat süre verildi.

Sürenin dolmasından sonra tekrar uyarılan gruptakilerin dağılmak istememesi üzerine etrafı çevik kuvvet ekiplerince çevrildi. Polisin "dağılın" uyarılarına uymayan avukatlar, çevik kuvvet ekipleri tarafından kalkan kullanılarak dışarı çıkartılmaya çalışıldı. Yaşanan arbede sırasında bazı avukatlarla bir çevik kuvvet polisinin hafif yaralandığı görüldü. Avukatlardan 8'i gözaltına alındı.

Dışarı çıkartıldıktan sonra tekrar adliyeye giren avukatlarla önlem alan çevik kuvvet ekiplerinin Atrium alanındaki bekleyişi sürüyor.

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