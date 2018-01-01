Çağrı merkezi Van'da 400 kişiye istihdam sağladı

VAN (AA) - Van'da özel bir şirket tarafından kurulan çağrı merkezinde yaklaşık 400 kişi çalışıyor.

Şirketin Türkiye Genel Müdürü Aytaç Aydın, AA muhabirine, İstanbul, Malatya, Şanlıurfa, Bayburt, Rize ve Van'da merkezlerinin bulunduğunu söyledi.

En büyük merkezlerinin Malatya'da olduğunu ve burada 2 bin 300 kişinin istihdam edildiğini belirten Aydın, "Ülkemizin çeşitli illerinde istihdam sağlıyoruz. Elimizden geldiğince Anadolu'daki yatırımlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bunun için Van'ı seçtik." dedi.

Malatya ve Şanlıurfa merkezlerini açtıktan sonra yatırım için Türkiye'nin çeşitli illerini gezdiklerini ve Van Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapmaya karar verdiklerini anlatan Aydın, "Şu anda yaklaşık 400 kişiyi istihdam ettik. Hedefimiz 2018 yılı sonunda bine yakın istihdam sağlamak. İlerleyen süreçte Van'ı da Malatya gibi 2 bin istihdamın olduğu bir kampüs haline getirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Aydın, şirketin bir Türk yatırımcı tarafından 2000 yılında kurulduğunu ve birçok ülkede hizmet verdiğini ifade etti.

Van'a gelirken birçok kurumun desteğini aldıklarını dile getiren Aydın, "İlerleyen süreçte Van'da dijital dünya için şikayet yönetimi ve sosyal medya hizmeti vermeyi düşünüyoruz. Sahadaki personelimiz ile tahsilat, satış, pazarlama ve ek hizmetleri de beraberinde vereceğiz." diye konuştu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VATSO) Başkanı Necdet Takva ise merkezin kentteki istihdama önemli katkı sunduğunu vurguladı.



Uzun zamandır merkezin kente gelmesi için yoğun çaba harcadıklarını anlatan Takva, şunları kaydetti:

"İlimiz, işsizliğin en fazla yaşandığı illerden biri. Özellikle gençlerin istihdamına yönelik sektörlerin kentimize gelmesi bizler için çok önemli. Şirketin buraya gelmesi, diğer sektörlerin ve girişimcilerin Van'a ilgisini de artıracaktır. İki yıl içerisinde ilimizde kurulacak iki çağrı merkeziyle 2 bin gencin istihdam edileceğini öngörüyoruz."