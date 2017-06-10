Çakıcı'nın elebaşı olduğu örgütün 7 üyesi tutuklandı

ANKARA (AA) - Organize suç örgütü elebaşı Alaaddin Çakıcı'nın Kırıkkale F Tipi Cezaevine naklinden önce Ankara'ya geldikleri tespit edilen, silahlı eylem yapabilecekleri değerlendirilen 9 örgüt üyesinden 7'si tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 9 örgüt üyesinden 7'si, adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten savcı, ifadelerini aldığı 7 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından tutuklandı.

- Şüphelilerle 8 silah ve 80 fişek ele geçirilmişti

Örgüt üyelerinin başkentte olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı lüks araçların plakalarını tespit ederek takip başlatmıştı.

Ekipler, 5 şüpheliyi Çukurambar'daki bir kafeteryada, 4 şüpheliyi de Çankaya'da bir otel ile Kızılay'da seyir halindeki bir aracın durdurulması sonucu gözaltına almıştı.

Şüphelilerle 8 ruhsatsız silah, 80 fişek, Çakıcı'nın cezaevinden gönderdiği fotoğraflar ve mektuplar ele geçirilmişti.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesindeki Köroğlu Ünitesinde tedavi gören Çakıcı, 6 Haziran'da Keskin'deki Bolu F Tipi Cezaevine nakledilmişti.

