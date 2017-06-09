Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Çakıcı'nın elebaşı olduğu örgütün üyelerine operasyon

- Çakıcı'nın Kırıkkale F Tipi Cezaevine naklinden önce Ankara'ya gelen ve silahlı eylem yapabilecekleri değerlendirilen 9 şüpheli, Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alındı - Güvenlik kameralarına da yansıyan operasyonda, zanlıların bellerindeki silahları kullanamadan etkisiz hale getirilmeleri yer alıyor - Cinayetten aranan 2 kişinin de aralarında bulunduğu şüphelilerden 8 ruhsatsız silah ve 80 fişeğin yanı sıra Çakıcı'nın cezaevinden gönderdiği fotoğraflarla mektuplar da ele geçirildi

Çakıcı'nın elebaşı olduğu örgütün üyelerine operasyon

ANKARA (AA) - SERTAÇ BULUR - Organize suç örgütü elebaşı Alaaddin Çakıcı'nın Kırıkkale F Tipi Cezaevine naklinden önce Ankara'ya geldikleri tespit edilen ve silahlı eylem yapabilecekleri değerlendirilen 9 örgüt üyesi, Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, örgüt üyelerinin başkentte olduğunu belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin kullandığı lüks araçların plakalarını tespit ederek takip başlattı.

Suç örgütü faaliyeti kapsamında eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen zanlıların yakalanması için harekete geçen ekipler, Çukurambar'daki kafede bir araya gelen D.A, A.G, Ö.T, Y.Ç, ve Y.E.U'yu düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan operasyonda, şüphelilerin bellerindeki silahları kullanamadan etkisiz hale getirilmeleri yer alıyor. Devam eden operasyonda E.K, G.B, A.Ç. ve V.K. de Çankaya ilçesindeki otelde ve Kızılay'da araçla seyir halindeyken yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 8 ruhsatsız silah, 3 bin lira ve 80 fişeğin yanı sıra Çakıcı'nın cezaevinden gönderdiği fotoğraflarla mektuplar ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüphelilerden Y.E.U'nun cezaevinden yeni çıktığı, Ö.T ve Y.Ç'nin cinayetten arandığı, diğerlerinin ise çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca, şüphelilerden Y.E.U. ve Ö.T'nin Ankara'ya gelmeden önce Bolu'da bir kişiyi silahla yaraladıkları tespit edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesindeki Köroğlu Ünitesi'nde tedavi gören Çakıcı, 6 Haziran'da Keskin'deki Bolu F Tipi Cezaevine nakledilmişti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Alaaddin ÇakıcıGözaltıOperasyonOrganize Suçlarla Mücadele Ekipleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5