Çakıl haznesine düşen kamyon şoförü hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta taş ocağındaki çakıl haznesine düşen kamyon şoförü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Çakallı Mahallesi'nde bulunan özel bir taş ocağında kamyon şoförü olarak çalışan Mehmet Yılmaz (48), araçtaki çakılları kum üretme makinesine döktü. Daha sonra araçtan inen Yılmaz, dengesini kaybederek çakıl haznesinin içerisine düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, olayı haber alarak taş ocağına gelen Yılmaz'ın yakınları sinir krizi geçirdi.