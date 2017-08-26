Çakmakla oyun ölüm getirdi

BURSA (AA) - Bursa'da bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk öldü, annesi ve ablası yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede, çocukların çakmakla oynaması sonucu yangın çıktı.

Çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu kısa sürede söndürülen yangında, anne Ayfer, oğlu Hüseyin (2) ve kızı Narin Köse (6) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan 2 yaşındaki Hüseyin Köse, tedavi altına alındığı Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne Ayfer ve kızı Narin'in ise tedavileri sürüyor.

Öte yandan, yangını duyunca olay yerine gelen baba Gökhan Köse, fenalık geçirdi. Köse, komşularının otomobiliyle hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.