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Calais'de sığınmacılar arasında kavga çıktı

- Afgan ve Afrikalı sığınmacılar arasındaki kavgada 21 kişi yaralandı

Calais'de sığınmacılar arasında kavga çıktı

PARİS (AA) - Fransa'dan İngiltere'ye geçiş güzergahında bulunan Calais şehrinde, sığınmacılar arasında kavga çıktı.

Pas-de Calais Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Afgan ve Afrikalı sığınmacılar arasında dün gece çıkan kavgaya yaklaşık 200 sığınmacı karıştı.

Yemek dağıtımı sırasında başlayan ve daha sonra devam eden kavgada 21 kişinin yaralandığı, yaralıların arasında durumu ağır olan bulunmadığı bildirildi.

Calais'de "Jungle" olarak bilinen ve yaklaşık 8 bin kişinin kaldığı sığınmacı kampı sağlık koşullarının yetersizliği gerekçe gösterilerek geçen ekim ayında dağıtılmış, sığınmacıların bir kısmı ülkenin çeşitli yerlerindeki geçici barınma merkezlerine yerleştirilmiş, bazıları Calais'ye geri dönmüştü.

Fransa'daki yardım kuruluşları bölgedeki sığınmacıların yaşam koşulları nedeniyle Fransız hükümetine sıklıkla eleştiriler yöneltiyor.

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AfganAfrikalıCalaisKavgaSığınmacı
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