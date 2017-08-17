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Calais'deki sığınmacılar için mahkeme kararıyla tuvalet

- Fransa'nın Calais şehrindeki sığınmacıların bir bölümü tuvalet ve temizlik imkanlarına kavuştu

Calais'deki sığınmacılar için mahkeme kararıyla tuvalet

PARİS (AA) - Fransa'nın Calais şehrindeki sığınmacıların bir bölümü için yerel mahkeme kararıyla tuvalet ve temizlik imkanları sağlandı.

Lille yerel mahkemesinin, sığınmacıların Fransa'dan İngiltere'ye geçiş güzergahında olan ülkenin kuzeyindeki Calais şehrinde bulunan yaklaşık 700 sığınmacı için geçen günlerde "temizlik imkanlarının sağlanması gerektiği" kararı, yerel yetkilerce yerine getirildi.

İçişleri Bakanlığı ve Calais şehir yönetiminin haziran ayında karara yaptığı itiraza rağmen Fransa Danıştayı temmuz ayında itirazı reddetti.

Yerel makamlar, bölgede 10 tuvalet ve 5 temiz su kaynağının sığınmacıların kullanımına sunulduğunu, yakın zamanda bu sayının artırılacağını bildirdi.

Calais'de "Jungle" olarak bilinen ve yaklaşık 8 bin kişinin kaldığı sığınmacı kampı sağlık koşullarının yetersizliği gerekçe gösterilerek geçen ekim ayında dağıtılmış, sığınmacıların bir kısmı ülkenin çeşitli yerlerindeki geçici barınma merkezlerine yerleştirilirken bir kısmı Calais'ye geri dönmüştü.

Fransa'daki yardım kuruluşları bölgedeki sığınmacıların yaşam koşulları dolayısıyla Fransa hükümetine sıklıkla eleştiriler yöneltiyor.

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