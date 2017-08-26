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Çaldığı altın ve paraları kargo ile evine gönderdiği iddiası

- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, eski komşusunun nişan merasiminde takılan altın ve paraları çalıp kargoyla Kocaeli'deki evine gönderdiği öne sürülen kadın yakalandı

Çaldığı altın ve paraları kargo ile evine gönderdiği iddiası

BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, eski komşusunun nişan töreninde takılan altın ve paraları çalarak kargo ile evine gönderdiği iddia edilen kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan B.A. (28) daha önce aynı mahallede oturduğu Kocaeli'de yaşayan 2 çocuk annesi Ş.Y'yi (45) nişan törenine davet etti. Mustafakemalpaşa'ya gelen Ş.Y, eski komşusu B.A'nın evinde kalmaya başladı.

B.A. nişandan bir gün sonra, törende takılan 8 altın bilezik ve çeşitli ziynet eşyaları ile evdeki 20 bin liranın yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine gözaltına aldıkları Ş.Y'yi delil yetersizliği nedeniyle bir süre sonra serbest bıraktı.

Şüpheliyi takibe devam eden ve güvenlik kamerası araştırması yapan ekipler, bu kişinin nişan merasiminden bir gün sonra sabah saatlerinde gittiği bir kargo firmasından Kocaeli'deki evine bir paket gönderdiğini belirledi.

Şüpheli Ş.Y. otobüsle Kocaeli'ye hareket ettikten sonra, evin çevresinde önlem alan ekipler, kargo görevlisinin paketi teslim ettiği sırada bu kişiyi gözaltına aldı.

Paketi açan ekipler, Mustafakemalpaşa ilçesindeki evden çalınan altın ve paraları ele geçirdi.

Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli Ş.Y. sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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