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Çaldığı kabloyu beline saran hırsızlık şüphelisi kaçarken yakalandı

- Adana'da devlet demir yollarından çaldığı kabloyu beline sararak kaçmaya çalışan şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı

Çaldığı kabloyu beline saran hırsızlık şüphelisi kaçarken yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da, devlet demir yollarından çaldığı kabloyu beline sararak kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi, güvenlik görevlilerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, TCDD merkez Seyhan ilçesindeki Vagon Atölye Müdürlüğüne giren Orhan Ç, kaynak makinesine ait kabloyu keserek beline sardı.

Kaçmak istediği sırada fark edilen şüpheli, kendisini kovalayan güvenlik görevlilerine bıçak çekti. Orhan Ç, güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

Çıkan arbedede başından yaralanan Orhan Ç, Adana Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Şüphelinin, iki ayrı dosyadan arandığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaBakır Kablo HırsızlığıHIRSIZLIK
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