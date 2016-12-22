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Çaldığı kasayı kucağında taşıyan zanlı güvenlik kamerasında

- Bursa'da bir emlak dükkanından çelik kasanın çalındığı olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

Çaldığı kasayı kucağında taşıyan zanlı güvenlik kamerasında

BURSA (AA) - Bursa'da bir iş yerinde yaşanan hırsızlık ve zanlılardan birinin kilidini açamadığı çelik kasayı kucağında taşıması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesinde Ö.A'ya ait emlak dükkanına gelen 9 şüpheliden biri, kapıyı kırarak içeri girdi.

İçinde 310 bin lira, 2 bin dolar, 2 cep telefonu ve fotoğraf makinesi bulunduğu öğrenilen çelik kasanın kilidini açamayan zanlı, kasayı kucaklayarak otomobile taşıdı.

Zanlı, bu sırada gözcülük yapan diğer şüphelilerle olay yerinden kaçtı.

Sabah dükkanı açan emlakçının durumu fark etmesi üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden kimliklerini belirlediği zanlılardan A.H, C.H, H.G, Z.Y, F.S, T.S. ve A.H'yi yakaladı.

Evlerinde ve üst aramalarında bir miktar para ve altın ele geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Diğer iki zanlı ise aranıyor.

Bu arada hırsızlık anı ve zanlılardan birinin çelik kasayı kucağında taşıması güvenlik kameralarına da yansıdı.

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