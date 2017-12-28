Çaldığı telefonu arkadaşına sattığı iddiası

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kapkaç yöntemiyle çaldığı telefonu arkadaşına sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Esen S. polise başvurarak, Kurtuluş Mahallesi'nde yürüdüğü sırada motosikletli bir kişinin cep telefonunu alıp kaçtığını söyledi.

Polis ekipleri olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarında yaptıkları incelemeyle şüphelinin Celal E. olduğunu tespit etti.

Yakalanarak Emniyet Müdürlüğüne getirilen Celal E'nin ifadesinde, suçlamayı kabul ettiği ve çaldığı telefonu bin lira karşılığında arkadaşı Mehmet Y'ye sattığını söyledi.

Bulunan telefon sahibine iade edilirken, Celal E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



