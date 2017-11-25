Çaldıkları çelik kasayı açamayınca atmışlar

ADANA (AA) - Adana'da, bir evden içinde yaklaşık 20 bin liralık altın bulunan çelik kasa, televizyon ve bilgisayar çalınmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlı, ikisi ev hapsi şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde çelik kasa bulan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kapak menteşeleri kesilen ancak açılamayan çelik kasanın Zeki Çoban’a ait olduğunu, Çoban'ın evinden kasa haricinde televizyon ve bilgisayar da çalındığını belirledi.

Hırsızların içinde yaklaşık 20 bin liralık altın bulunan çelik kasayı açamadıkları için attıklarını tespit eden polis, görgü tanıkların ifadelerine başvurdu.

Bir görgü tanığının kasayı iki kişinin bıraktığını, birinin ayağında aksama olduğunu söylemesi üzerine bölgede çalışma başlatan ekipler, mahallede topallayarak yürüyen C.T'yi (38) gözaltına aldı.

Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda hırsızlık olayıyla ilgili M.G. (23) ve babası C.G. (52) de yakalandı.

- Kasayı taşırken ayağına düşürmüş

C.T'nin çelik kasayı taşırken ayağına düşürdüğü ve bu yüzden de topallayarak yürüdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. ve C.T'ye ev hapsi verildi, C.G. ise serbest bırakıldı.

Çoban'a çalınan eşyaları iade edildi.