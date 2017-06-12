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Çaldıkları eşyaları yola atıp kaçtılar

- Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polisin fark ettiği 3 hırsızlık zanlısı, bir evden çaldıkları eşyaları yola atarak kaçtı

Çaldıkları eşyaları yola atıp kaçtılar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir evden televizyon, bilgisayar, saat ve çok sayıda ziynet eşyası çalan hırsızlar, kendilerini fark eden polisi görünce eşyaları yola atarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Aliçetinkaya Mahallesi'nde bir siteye ait daireden televizyon, bilgisayar, saat ve çok sayıda ziynet eşyası çalan 3 zanlı, motosiklet ile kaçmaya başladı.

Bu sırada Ayvalık Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memurunun durumlarını şüpheli görerek durdurmak istemesi üzerine eşyaları yola atan şüpheliler, üç ayrı yöne kaçtı.

Yaklaşık iki kilometrelik kovalamaca sonucu şüphelilerden H.Ö. (22), yakalandı. Kimlikleri tespit edilen 2 kişi ise aranıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AyvalıkBalıkesirHIRSIZLIK
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