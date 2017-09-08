Çaldıkları otomobili satmak isterken yakalandı

ANKARA (AA) - Keçiören'de market önünden çaldıkları otomobili satmak isteyen iki kişiden biri polis ekiplerince yakalandı.
Aşıkpaşa Caddesi'nde bir marketin önüne park edilmiş lüks otomobil 3 Eylül Pazar akşamı çalındı.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, otomobili çalan kişilerin yakalanması için inceleme başlattı.
Polis ekipleri, Çankaya ilçesi Sancak Mahallesi'nde bulunan ASKİ Bölge Müdürlüğüne ait otoparka sıklıkla girdikleri belirlenen iki kişiyi takibe aldı.
Ekipler, otoparkta yaptıkları incelemede şüphelilerin başka bir plakayı taktıkları çalıntı otomobili satmaya hazırlandıklarını belirledi.
İncelemeler sırasında ekipleri fark ederek kaçmak isteyen iki şüpheliden Ergün Ü, olay yerinde yakalandı.
Kaçan diğer şüpheli Muhammed Y'nin yakalanması çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.