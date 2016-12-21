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Çaldıkları para kasasını el arabasıyla taşıdılar

- Niğde'de iş yerinden çaldıkları para kasasını el arabasıyla taşıdıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

Çaldıkları para kasasını el arabasıyla taşıdılar

NİĞDE (AA) - Niğde'de iş yerinden çaldıkları para kasasını el arabasına koyup götürdüğü iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince bir iş yeri sahibinin hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinde, olayı gerçekleştirdiklerini belirledikleri iş yeri çalışan H.G. ile arkadaşları , S.K. ve D.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlıların ifadesinde, "Kasayı battaniyeye sararak yangın merdiveninden indirdiklerini, el arabasıyla bir evin kömürlüğüne götürdüklerini, keser yardımıyla açtıkları kasadaki 4 bin lirayı ve ruhsatlı tabancayı alarak, senetleri çöpe attıklarını söyledikleri" öğrenildi.

Para kasasını el arabasıyla götürme anları güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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