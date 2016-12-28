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Çaldıkları zeytinyağı sayesinde yakalandılar

- Germencik ilçesindeki bir iş yerinden zeytinyağı çalan hırsızları polis, zeytinyağı bidonundan sızan yağın izini takip ederek yakaladı

Çaldıkları zeytinyağı sayesinde yakalandılar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde bir işyerinden zeytinyağı çalan iki kişiyi polis ekipleri, çaldıkları bidondan sızan zeytinyağının izini takip ederek, yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesindeki bir iş yerinden zeytinyağı hırsızlığı yapıldığı yönünde ihbar alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Çalındığı tespit edilen 3 bidon zeytinyağından birinin delik olduğunu ve yolda iz bıraktığını fark eden ekipler, izi takip ederek, zanlıların adresini belirledi.

Mesudiye Mahallesi'nde bir eve operasyon yapan ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlenen Adem Y. (26) ve O.B'yi yakaladı.

Üzerinden sahte kimlik çıkan Adem Y'nin Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'nden firar ettiği anlaşıldı.

Adem Y. cezaevine gönderilirken, O.B, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



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AydınGermencikHIRSIZLIKZeytinyağı
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