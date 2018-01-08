Çaldıran'da ısıtmalı duraklar yaptırıldı

VAN (AA) - Van'ın Çaldıran Belediyesi, vatandaşların soğuk havadan etkilenmemesi için içerisinde kitaplık bulunan ısıtmalı duraklar yaptırdı.



İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Çaldıran Belediyesince hastane ve belediye önü ile şehirlerarası otobüs terminalin bulunduğu üç ayrı noktada ısıtmalı duraklar hizmet vermeye başladı.



Kışın sert geçtiği ilçede, sıcak bir ortamda araç beklenmesi için yapılan ısıtmalı duraklar, vatandaşların takdirini topladı.



Yolcuların oturabilecekleri banklar ile içinde kitaplıkların bulunduğu prefabrik ve ısı yalıtımlı duraklar, kamera ile izlenebilecek.



Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ilçenin 2 bin 50 rakımıyla Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biri olduğunu belirtti.

Çaldıran'ın, Türkiye'de kış mevsiminin çetin geçtiği ve çok fazla kar yağışı alan bir ilçe olduğunu anlatan Dundar, şöyle devam etti:



"Rakımımız yüksek olduğu için bu da beraberinde doğal bir soğukluk getiriyor. Vatandaşlarımızın özellikle toplu taşıma araçlarını dışarıda beklerken aşırı soğuklara maruz kaldıklarını fark ettik. Bu sorunun çözülmesi noktasında istişarelerde bulunduk. Vatandaşımızın bu durumlardan kurtulması için ihtiyaç olan yoğun noktalara üç ısıtmalı ve içinde kitaplık bulunan durak yaptırmaya karar verdik. Bunları belediye ve hastanenin önü ile dolmuş duraklarının olduğu bölgelere bırakarak vatandaşımızın hizmetine sunduk."

Yapılan hizmetin önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Dundar, Çaldıran'ın soğuk bir memleket olmasına rağmen şimdiye kadar bu hizmetin yapılmadığını söyledi.

Dündar, "Van'da da bir ilk olan bu hizmeti vatandaşlarımızla buluşturmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Aynı şekilde vatandaşlarımız da memnuniyetini bize bildirdi. Neticede burada vatandaşımızın gerçek ihtiyaçlarını giderme noktasında görevliyiz. Dolayısıyla devletimizin sağladığı kaynakları bunların hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Vatandaşlarımızın her türlü haklı talebini ve ihtiyacını giderme noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan Feyyaz Üstünel, belediyenin kendilerine sunduğu sıcak ortamda kitap okuduğunu belirterek, "Çaldıran eksi 40 dereceyi gören bir ilçe. Vatandaşlar bu soğukta durakta araç bekliyordu. Belediyenin bu hizmeti çok önemli ve yerindedir. Artık insanlar sıcak bir ortamda araç bekleyebilecek." dedi.